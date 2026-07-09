Así Impactará ‘El Niño’ Muy Fuerte en México: SMN Explica Cómo Serán las Lluvias este 2026

El Niño se fortalece y podría impactar fuertemente a México en 2026; te decimos cómo afectará las lluvias y el clima, según el SMN

Casa a punto de caer al Río Hondo, Naucalpan · La Cañada, Naucalpan de Juárez | Scarlett Romero VillaCasa a punto de caer al Río Hondo, Naucalpan. Foto: N+

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