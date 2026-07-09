Así Impactará ‘El Niño’ Muy Fuerte en México: SMN Explica Cómo Serán las Lluvias este 2026

El fenómeno climático de El Niño continúa fortaleciéndose y podría impactar muy fuerte en México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó hoy, 9 de julio de 2026, cómo serán las lluvias este 2026.

El Niño incrementaría la actividad ciclónica en el Pacífico y favorecería temperaturas más altas durante 2027, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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¿Cuándo alcanzará su máxima intensidad El Niño?

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, señaló que las condiciones actuales muestran una evolución constante del fenómeno, por lo que sus efectos podrían sentirse durante el resto de 2026 y parte de 2027.

Explicó que el fenómeno ya superó el umbral que marca el inicio de El Niño y que las proyecciones apuntan a que continúe fortaleciéndose.

De mantenerse la tendencia, el fenómeno alcanzaría una intensidad muy fuerte entre septiembre y octubre, mientras que su punto máximo se registraría alrededor de diciembre de 2026.

El especialista detalló que este episodio abarcaría la temporada de lluvias, el invierno y la primavera de 2027, antes de comenzar su proceso gradual de debilitamiento.

De igual manera, compartió que existe una probabilidad del 63% de que entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se presente un evento de El Niño clasificado como muy fuerte.

El SMN prevé que los efectos del fenómeno no serán iguales en todo el país, ya que entre mayo y octubre, el sureste y el centro podrían registrar precipitaciones por debajo del promedio, aunque esto no significa la ausencia de lluvias, sino una menor cantidad respecto a un año normal.

Durante julio y agosto se espera una disminución temporal de las lluvias, mientras que en septiembre y octubre volverían a incrementarse conforme avance la temporada y comiencen a interactuar con los primeros frentes fríos.

En contraste, para el periodo comprendido entre noviembre de 2026 y abril de 2027, el pronóstico indica un ambiente más húmedo en el norte del país, con mayor presencia de frentes fríos, tormentas invernales y ríos atmosféricos.

FBPT