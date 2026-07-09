¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 9 de Julio de 2026? Pronóstico del Tiempo

Luego del fuerte chubasco que se registró la tarde del miércoles 9 de julio en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey, la ciudad amaneció este jueves con un ambiente fresco, temperaturas entre 22 y 24 grados, cielo medio nublado y buena calidad del aire en las 15 estaciones de monitoreo ambiental, de acuerdo con el reporte de las 8:00 de la mañana.

Para el resto del día se espera un cielo parcialmente nublado y se mantiene un 20 por ciento de probabilidad de lluvia aislada durante la tarde. Aunque el porcentaje de precipitación ha sido similar en días recientes, las lluvias se han presentado de manera constante en las tardes.

En el pronóstico para los próximos días, la probabilidad de lluvia aumentará a 24 por ciento el viernes y se ubicará entre 35 y 39 por ciento durante el sábado, domingo y lunes. Además, se esperan temperaturas máximas de entre 31 y 34 grados, con cielo mayormente nublado y condiciones favorables para lluvias, chubascos e incluso algunas tormentas vespertinas.

Ambiente caluroso para próxima semana

A partir del martes de la próxima semana, los modelos meteorológicos indican una disminución en el potencial de lluvias; sin embargo, las temperaturas se mantendrán entre 32 y 34 grados, por lo que continuará un ambiente caluroso, aunque dentro de lo habitual para esta época del año.

A nivel nacional, la presencia de canales de baja presión sobre la península de Baja California, el norte del país y frente a la costa de Campeche, así como el desplazamiento de las ondas tropicales 16 y 17, favorecerán la persistencia de lluvias en gran parte del territorio mexicano.

Asimismo, una zona de inestabilidad ubicada frente a las costas de Michoacán y Colima mantiene un 60 por ciento de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en los próximos siete días. El sistema se aleja de territorio nacional, aunque permanece bajo vigilancia, al igual que otras dos zonas de inestabilidad que se localizan muy lejos de México.