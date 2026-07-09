¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 9 de Julio de 2026? Pronóstico del Tiempo

Entérate del pronóstico del clima con el meteorólogo Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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Descubre el clima en Nuevo León hoy: tras el chubasco de ayer, Monterrey amanece fresco con 22-24°C. Se esperan lluvias aisladas por la tarde. ¿Qué nos depara el fin de semana?

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