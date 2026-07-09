Encuentran a una Mujer Sin Vida al Interior de un Mercado en Tehuacán, Puebla

Comerciantes identificaron a la persona hallada sin signos vitales al interior del mercado La Purísima en el municipio de Tehuacán, Puebla.

Mercado La Purísima, hallazgo mujer muerta.Foto: Moto Red Tehuacán

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Impactante hallazgo en Tehuacán: comerciantes encuentran a una mujer sin vida en el mercado La Purísima. Autoridades investigan las causas de su muerte.

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