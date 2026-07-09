Encuentran a una Mujer Sin Vida al Interior de un Mercado en Tehuacán, Puebla

Una mujer fue localizada sin vida la mañana de este jueves 9 de julio al interior del mercado La Purísima, en el centro de la ciudad de Tehuacán, fueron comerciantes quienes descubrieron el cuerpo y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Los locatarios relataron que, al llegar para instalar sus puestos en la zona de la 9 Sur y 5 Oriente, observaron a la mujer recostada en uno de los espacios del centro de abasto, en un principio pensaron que se encontraba dormida, pero al intentar despertarla no obtuvieron respuesta, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos.

Comerciantes encuentran a una mujer muerta en el mercado La Purísima en Tehuacán, Puebla

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y, tras valorarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales por lo que se solicito el apoyo de las autoridades competentes.

La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo; Una vez concluidos los trabajos periciales, el área fue reabierta a las actividades habituales del mercado La Purísima.

De acuerdo con los comerciantes, la mujer era una persona en aparente situación de calle que desde hace tiempo deambulaba por el lugar junto con otras personas que utilizan este lugar como refugio, sin embargo, se desconocen las posibles causas de su muerte.

Atacan con más de 30 balazos a una casa en Tehuacán

Una balacera provocó pánico entre los habitantes de un Fraccionamiento en la Inspectoría de San Vicente Ferrer, perteneciente al municipio de Tehuacán, donde alrededor de las 5:00 horas de este martes, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra un domicilio.

Los agresores realizaron más de 35 detonaciones de arma de fuego, lo que generó temor entre los vecinos, quienes de inmediato solicitaron apoyo de las corporaciones de seguridad.

Luego del reporte, elementos de la policía municipal y de otras corporaciones acudieron al lugar, acordonaron la zona e iniciaron la búsqueda de los responsables, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias correspondientes y el levantamiento de los indicios balísticos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o detenidas, ni han dado a conocer el posible móvil del ataque, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Con información de N+

MCS