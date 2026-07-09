Prisión Preventiva en México: Así Es Pasar Décadas en la Cárcel Sin Tener Sentencia

En nuestro país, el problema de la prisión preventiva es que en muchos casos se extiende más de 24 meses, el lapso máximo que marca la ley, al grado de que casi la mitad de la población penitenciaria sigue sin sentencia.

Uno de esos casos es el de Mónica Espinosa, quien lleva más de una década en la cárcel sin tener una sentencia. Aquí te contamos su historia.

Mujeres, las que más tiempo tienen sin sentencia

Según el censo 2025 del Inegi, las mujeres son la población penitenciaria que más tiempo pasa en prisión sin recibir sentencia, con el 46.3%.

Mónica Yuliana Espinosa Balderas es uno de esos casos; lleva 12 años en prisión sin recibir sentencia en primera instancia.

En 2014 fue detenida por varios delitos, de los cuales solo le quedó secuestro, en Tehuacán, Puebla.

Durante este tiempo ha denunciado tortura, incomunicación, amenazas y otras violaciones a derechos humanos.

“Para Mónica la vida está suspendida desde hace 12 años”, contó su pareja.

Mónica forma parte de las 113 mil 977 personas encarceladas sin sentencia, según cifras hasta abril del cuaderno mensual de estadística penitenciaria.

“Han pasado 12 años sin que ella tenga la certeza de qué va a pasar y no qué va a pasar desde este binario de la responsabilidad o no responsabilidad de un hecho que le imputaron hace doce años, sino desde ante quién estamos para que se nos garantice que voy a acceder a mi derecho”, añadió su pareja.

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La prisión preventiva en México

La legislación mexicana establece que la prisión preventiva debe ser de 2 años máximo.

En el caso de Mónica no se cumple la ley; el 23 de junio pasado, la jueza del caso negó el cambio de medida cautelar, por lo que seguirá en prisión preventiva, lo anterior tras una audiencia ordenada por un tribunal colegiado para que se revisaran sus derechos y poder llevar su proceso en libertad.

El rezago de sentencias es un reflejo de que las reformas al sistema de justicia penal no han funcionado, consideró el director de Asilegal, José Luis Gutiérrez.

“Han sido promesas que el sistema de justicia penal acusatorio nos traía, pero la realidad es que no ha podido acabar con este tema del uso y abuso de la prisión preventiva”, puntualizó.

El caso de Zenaida

Las sentencias firmes también esperan años en llegar; Zenaida Pastrana, indígena de Guerrero, fue acusada de homicidio y pasó 8 años sin recibir sentencia firme; después de ese tiempo fue absuelta.

“No sé ni cómo resolver mi problema, estoy muy triste, después de casi 8 años, estoy desesperada, quiero ver a mi familia, si yo lo hubiera hecho estaría conforme, pero este castigo no es para mí”, contó la mujer.

De acuerdo con José Luis Gutiérrez, la justicia no es pronta ni expedita.

“Con la pandemia se paralizó la agenda de los poderes judiciales. La reforma al sistema de justicia, al Poder Judicial, también paralizó procesos en los que los jueces estaban en campaña, o los fiscales, defensores”, expresó.

Los 12 años en prisión y sin sentencia para Mónica Espinosa se debe a que está en espera del desahogo de una prueba solicitada desde febrero de 2017.

Con información de Luis Pavón, N+.

SPB