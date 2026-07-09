Prisión Preventiva en México: Así Es Pasar Décadas en la Cárcel Sin Tener Sentencia

En México, hay miles de personas encarceladas sin sentencia; aquí te informamos lo que establece la ley en materia de prisión preventiva

Casi la mitad de la población penitenciaria no tiene sentencia. Foto: Captura de pantallaCasi la mitad de la población penitenciaria no tiene sentencia. Foto: Captura de pantalla

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¿Sabías que en México casi la mitad de los presos no tienen sentencia? Conoce el caso de Mónica, 12 años en prisión preventiva sin juicio. Descubre más sobre este problema.

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