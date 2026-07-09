Sheinbaum Habla sobre Impuesto a Herencias en México: ¿Qué Dijo sobre Posible Nuevo Gravamen?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció hoy, 9 de julio de 2026, sobre el planteamiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, de gravar las herencias y legados.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, dijo no estar de acuerdo con el pago de ese tipo de impuestos.

“En mi caso yo no estoy de acuerdo; no abriría este debate, es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión”, dijo Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que está en desacuerdo con la propuesta de la ministra Lenia Batres de cobrar impuestos por legados y herencias. pic.twitter.com/tInQNKWVmV — NMás (@nmas) July 9, 2026

De acuerdo con la mandataria nacional, en prácticamente todos los países del mundo existen esos gravámenes, pero no es un planteamiento que haría su gobierno.

“En nuestro caso no creemos que deban gravarse las herencias; se gravan en prácticamente todos los países del mundo, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos”, insistió.

¿Qué dijo la ministra Lenia Batres?

Durante sesión de la SCJN, la ministra Lenia Batres consideró como “situación injusta” que no se graven los legados ni las herencias.

“Yo creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado. Una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo, que gana, y que en estricto sentido reproduce desigualdades sociales. Entonces yo creo que debe gravarse”, indicó.

Conferencia mañanera completa de hoy

SPB