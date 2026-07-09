Sheinbaum Habla sobre Impuesto a Herencias en México: ¿Qué Dijo sobre Posible Nuevo Gravamen?
La presidenta se pronuncia sobre la propuesta de la ministra Lenia Batres de gravar las herencias y los legados
Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
La ministra Lenia Batres ve injusto no gravar herencias, pero Sheinbaum no abriría el debate. ¿Es hora de un nuevo gravamen en México?
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció hoy, 9 de julio de 2026, sobre el planteamiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, de gravar las herencias y legados.
Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, dijo no estar de acuerdo con el pago de ese tipo de impuestos.
“En mi caso yo no estoy de acuerdo; no abriría este debate, es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión”, dijo Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que está en desacuerdo con la propuesta de la ministra Lenia Batres de cobrar impuestos por legados y herencias. pic.twitter.com/tInQNKWVmV
De acuerdo con la mandataria nacional, en prácticamente todos los países del mundo existen esos gravámenes, pero no es un planteamiento que haría su gobierno.
“En nuestro caso no creemos que deban gravarse las herencias; se gravan en prácticamente todos los países del mundo, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos”, insistió.
Durante sesión de la SCJN, la ministra Lenia Batres consideró como “situación injusta” que no se graven los legados ni las herencias.
“Yo creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado. Una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo, que gana, y que en estricto sentido reproduce desigualdades sociales. Entonces yo creo que debe gravarse”, indicó.