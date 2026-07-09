Sheinbaum Habla sobre Impuesto a Herencias en México: ¿Qué Dijo sobre Posible Nuevo Gravamen?

La presidenta se pronuncia sobre la propuesta de la ministra Lenia Batres de gravar las herencias y los legados

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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La ministra Lenia Batres ve injusto no gravar herencias, pero Sheinbaum no abriría el debate. ¿Es hora de un nuevo gravamen en México?

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