Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Jueves 9 de Julio de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy jueves 9 de julio de 2026.

Precio Dólar en la Frontera NorteFoto: N+

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¿Sabías que el dólar se cotiza hoy en $17.46 en México? Descubre cómo afecta esto a la frontera norte y qué esperar en bancos y casas de cambio.

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