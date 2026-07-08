Sentencian a Sujeto por Golpear y Asfixiar a su Pareja en Puebla: Intentaba Asesinarla

Un sujeto identificado como Darwin Rafael "N" recibió sentencia condenatoria por tentativa de feminicidio y violencia familiar, luego de agredir a una mujer para tratar de privarla de la vida.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que esta persona deberá cumplir 31 años y un mes de prisión, además del pago de multas económicas, luego de diversas pruebas presentadas ante la autoridad judicial.

Darwin Rafael "N" golpeó y asfixió a una mujer para tratar de matarla en Puebla

De acuerdo con las indagatorias, el 13 de febrero de 2023, el sujeto se encontraba con la víctima en un hotel ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, cuando la agredió físicamente durante una discusión.

El hoy sentenciado la golpeó en el rostro con tal fuerza que le provocó lesiones que requirieron intervención quirúrgica.

Posteriormente, el 26 de noviembre de 2023, volvió a atacarla en un domicilio de la colonia Los Pinos Mayorazgo, donde intentó asesinarla al tratar de asfixiarla mientras le decía que terminaría lo que había empezado.

La agresión fue interrumpida gracias a la intervención de un vecino.

Obtiene Fiscalía sentencia de más de 31 años de prisión por tentativa de feminicidio

El Ministerio Público reunió y presentó pruebas periciales, testimoniales y demás elementos de convicción que permitieron acreditar la responsabilidad penal del sentenciado, obteniendo una resolución condenatoria por ambos delitos.

La autoridad judicial impuso a Darwin Rafael "N" una pena de 28 años y 4 meses de prisión por el delito de tentativa de feminicidio, así como 2 años y 9 meses de prisión por violencia familiar.

Además este hombre tendrá que pagar multas por 38 mil 695 pesos y 7 mil 54 pesos, respectivamente. La reparación del daño material y moral quedó a salvo para su cuantificación en la etapa de ejecución.

Con información de N+

JAPR