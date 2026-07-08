Sentencian a Sujeto por Golpear y Asfixiar a su Pareja en Puebla: Intentaba Asesinarla

Darwin Rafael "N" golpeó a la víctima dentro de un hotel del Centro Histórico, y meses después en el interior de un domicilio.

Darwin Rafael asfixió a una mujer para tratar de asesinarla.Foto: FGE Puebla

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31 años de prisión para Darwin Rafael 'N' por intentar asesinar a su pareja en Puebla. La Fiscalía presentó pruebas contundentes. Conoce los detalles del caso.

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