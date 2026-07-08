¿Quién Es Víctor Rodríguez? Exdirector de Pemex Detenido por Posible Violencia Familiar

Conoce aquí quién es y de qué se le acusa al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez, exdirector de Petróleos Mexicanos. Foto: Facebook Fiscalía MorelosVíctor Rodríguez, exdirector de Petróleos Mexicanos. Foto: Facebook Fiscalía Morelos

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¿Quién es Víctor Rodríguez? El exdirector de Pemex fue arrestado por violencia familiar. Conoce su trayectoria y los detalles de su detención.

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