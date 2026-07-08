¿Quién Es Víctor Rodríguez? Exdirector de Pemex Detenido por Posible Violencia Familiar

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), acusado de violencia familiar.

Aquí te informamos quién es el exfuncionario y el motivo de su detención y posterior ingreso a un penal en Morelos.

Ingresan a penal a Víctor Rodríguez

Luego de su detención en la CDMX, el exdirector de Pemex fue trasladado a las oficinas centrales de la Fiscalía capitalina donde rindió su declaración, y más tarde fue ingresado al penal de Atlacholoaya, en Morelos, donde quedó a disposición de un juez de control.

Rodríguez Padilla dejó su cargo a mediados de mayo, semanas después de que se conociera que funcionarios de Pemex bajo su mando trataron de esconder un derrame de crudo proveniente de una plataforma de la paraestatal en las costas del Golfo de México.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las autoridades, su pareja María Felicia Jiménez presentó una denuncia en su contra por violencia familiar, ante la fiscalía de Morelos y la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México, por repetidos episodios de violencia, al menos desde 2022.

Según las indagatorias, en marzo de 2026 la víctima se encontraba con Rodríguez Padilla en un domicilio ubicado en de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión.

A partir de estos hechos, la FGEM estableció la probable participación del exdirector de Pemex y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Víctor Rodríguez Padilla: Ingresan a Exdirector de Pemex a Penal de Atlacholoaya

¿Quién es Víctor Rodríguez?

Víctor Rodríguez es un físico y maestro en Ingeniería Energética por la UNAM; cuenta con un doctorado en Economía de la Energía y posdoctorados en el Instituto de Economía y Política de la Energía, Francia, y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica, Quebec, Canadá.

Ha sido profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, en el Instituto de las Américas en California, y de universidades en Bolivia y Colombia.

También es profesor del Posgrado de Ingeniería de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

A lo largo de su trayectoria, ha sido asesor en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en la Auditoría Superior de la Federación, en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en varias dependencias gubernamentales.

También ha sido consultor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para la Organización Latinoamericana de Energía, OXFAM y también para la Iniciativa Climática México.

Es académico especializado en política energética, experto en temas como: economía y política de la energía, organización y regulación de las industrias de la energía, contratos, régimen fiscal, seguridad energética, transición energética, petróleo, gas natural, electricidad e integración energética en América del Norte.

Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue director general de Pemex, cargo desde el que encabezó la estrategia de fortalecimiento de la empresa estatal y la política petrolera del gobierno federal. Se desempeñó en la petrolera estatal durante 19 meses, entre octubre de 2024 y mayo de este año.

SPB