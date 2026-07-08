¿De Qué Acusan a Víctor Rodríguez Padilla, Exdirector de Pemex?

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex fue detenido esta tarde en la Ciudad de México. Te explicamos de qué se le acusa al exfuncionario federal, quien apenas en mayo pasado dejó la dirección de Petróleos Mexicanos.

Detienen a exdirector de Pemex en la Narvarte

Según el Registro Nacional de Detenciones, esta tarde fue aprehendido en la Ciudad de México Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos.

El exfuncionario fue detenido a las 17:32 de la tarde por agentes ministeriales en la colonia Narvarte. La detención se realizó en la calle de Monte Albán, en la alcaldía Benito Juárez.

Actualmente, Víctor Rodríguez Padilla se encuentra a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

¿De qué acusan a Víctor Rodríguez Padilla?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), ejecutó una orden de aprehensión contra Rodríguez Padilla por presunta violencia familiar en agravio de su pareja.

Según las indagatorias, en marzo de 2026 la víctima se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión.

A partir de estos hechos, la FGEM estableció la probable participación del exdirector de Pemex y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

En las próximas horas, Rodríguez Padilla enfrentará la audiencia inicial ante un juez de control de Morelos, en la que conocerá a detalle los hechos de los que se presume responsable.