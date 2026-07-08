¿De Qué Acusan a Víctor Rodríguez Padilla, Exdirector de Pemex?

Fue detenido en la colonia Narvarte el exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, ¿de qué se acusa al exfuncionario federal?

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Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por violencia doméstica. Un video revela la agresión. Conoce los detalles de su caso.

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