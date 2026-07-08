EUA Ataca 80 Objetivos en Irán y Fuerzas del Régimen Derriban Dron MQ-9

Teherán advirtió a Washington que "tomará las medidas que considere necesarias", incrementando el riesgo de que se venga abajo un acuerdo provisional

IránBaréin, que alberga a la 5ta flotilla de la Marina de Estados Unidos, activó sus sirenas de alerta de misiles. Foto: Reuters.

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Irán derriba dron MQ-9 de EEUU mientras advierte sobre medidas necesarias. ¿Qué significa esto para las negociaciones en curso?

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