EUA Ataca 80 Objetivos en Irán y Fuerzas del Régimen Derriban Dron MQ-9

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bombardearon nás de 80 objetivos iraníes, en represalia a la agresión de Teherán contra tres buques en el estrecho de Ormuz. Mientras que militares de la República Islámica reportaron el derribo de un dron de fabricación estadounidense.

La ofensiva de Washington fue parte de los esfuerzos que incluyeron el retiro de los permisos para la venta abierta de petróleo de Irán en el mercado mundial.

De inmediato, Irán advirtió a Washington que "tomará las medidas que considere necesarias", incrementando el riesgo de que se venga abajo un acuerdo provisional para frenar los combates y aumentando la amenaza de un conflicto más amplio en Medio Oriente.

"Las fuerzas estadounidenses atacaron los sistemas de defensa aérea iraníes, las redes de mando y control, las estaciones de radar costeras, las capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho y sus alrededores para mermar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional que fluye a través del corredor comercial internacional", indicó el Comando Central de Estados Unidos.

"Irán atacó recientemente a tres buques mercantes que transitaban por el estrecho: el M/T Al Rekayyat, con bandera de las Islas Marshall; el M/T Wedyan, con bandera de Arabia Saudita; y el M/T Cyprus Prosperity, con bandera de Liberia", añadió.

Derriban dron estadounidense

Posteriormente, medios iraníes afirmaron que la defensa aérea del régimen destruyó un dron MQ-9 de fabricación estadounidense. El Comando Central de Estados Unidos no se posicionó de inmediato sobre este caso.

Baréin, que alberga a la 5ta flotilla de la Marina de Estados Unidos, activó sus sirenas de alerta de misiles el miércoles, hora local, poco después de que las fuerzas estadounidenses concluyeron un ataque sobre Irán.

Los ataques contra la navegación y la respuesta militar estadounidense se produjeron mientras el país realiza un funeral de varios días para el líder supremo, ayatolá Ali Jamenei, quien murió a los 86 años en los primeros combates de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Major MOU Violations by the US:



Violating Iranian adjustments in the Strait



Persistent threats of further strikes



Reinstating oil sanctions



Attacks on southern Iran



Continued Zionist aggression on🇱🇧



The era of bullying and extortion is over. It leads nowhere. We don’t fold. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 8, 2026

Se pensaba que los funerales -que terminan el jueves- serían un periodo de menor tensión, aunque los dolientes han pedido en repetidas ocasiones la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo final estaban programadas para comenzar tras el entierro de Jamenei y enfocarse en los puntos más delicados, como la reapertura total del estrecho y revertir el programa nuclear de Teherán. Pero los más recientes ataques ponen en duda la nueva ronda de conversaciones.

"La era del acoso y la extorsión ha llegado a su fin", escribió en la red social X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf.

"No conduce a nada. No nos doblegamos", añadió el funcionario que también ha sido el principal negociador del régimen en las conversaciones con el gobierno de Donald Trump.

ASJ