Se Incendia Centro de Acopio en Colonia Compresora en Torreón

Un fuerte incendio se registró en un centro de acopio ubicado en la colonia Compresora en Torreón.

Se Incendia Centro de Acopio en Colonia Compresora en TorreónFoto: N+

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Vecinos de la colonia Compresora en Torreón preocupados por incendio en centro de acopio. No es la primera vez. ¿Qué soluciones se plantean para este problema recurrente?

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