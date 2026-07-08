Se Incendia Centro de Acopio en Colonia Compresora en Torreón

Un fuerte incendio se registró la tarde de este martes 7 de julio en un centro de acopio ubicado en la colonia Compresora, en Torreón. El siniestro comenzó alrededor de las 18:00 horas en un área del depósito de basura.

De acuerdo con los vecinos, no es la primera vez que ocurre un incidente similar, ya que en ocasiones anteriores también se han registrado incendios en el lugar.

La quema de basura y de diversos materiales almacenados generó una considerable contaminación en el sector, afectando a los domicilios aledaños.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos para combatir el fuego; sin embargo, hasta las 21:00 horas, el incendio aún no había sido controlado.

Los vecinos manifestaron su molestia por la operación de este centro, ya que argumentan, es un foco de animales nocivos y sustancias contaminantes.

Incendio en restaurante de Torreón moviliza a cuerpos de emergencia

Otro incendio se registró este martes, cuando las llamas consumieron la palapa de un restaurante ubicado sobre la avenida Juárez en Torreón. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría sido provocado por un presunto cortocircuito.

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Debido a que el establecimiento se localiza frente a una gasolinera, las corporaciones de emergencia implementaron un operativo preventivo para evitar mayores riesgos. El siniestro fue controlado sin que se propagara al resto del inmueble.