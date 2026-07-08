Calendario Pensión Bienestar Julio 2026: Fechas de Pago por Apellido en Coahuila

La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pago correspondiente al bimestre julio-agosto de sus distintos programas sociales, entre ellos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Este lunes 6 de julio se realizó el depósito a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra A. El martes corresponderá a la letra B; el miércoles y jueves, a la C; y el viernes, a las letras D, E y F.

Asimismo, el próximo lunes será el turno de las personas cuyo primer apellido comienza con la letra G. Además, se informó que este jueves 9 de julio se realizará el pago correspondiente a los beneficiarios del programa Sembrando Vida.

Calendario completo de pago de pensiones del bienestar julio-agosto

Letra A: Lunes 6 de julio

Letra B: Martes 7 de julio

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio

Letras D, E, F: Viernes 10 de julio

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio

Letras H, I, J,K: Miércoles 15 de julio

Letra L: Jueves 16 de julio

Letra M: Viernes 17 y lunes 20 de julio

Letras N, Ñ, O: Martes 21 de julio

Letras P, Q: Miércoles 22 de julio

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio

Letra S: Lunes 27 de julio

Letra T, U, V: Martes 28 de julio

Letra W,X, Y, Z: Miércoles 29 de julio

Beneficiarios reciben pago de la Pensión del Bienestar

Este lunes 6 de julio comenzó la dispersión de los recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Beneficiarios que habían acudido desde la semana pasada y esperaban recibir su pago desde el 1 de julio finalmente pudieron disponer de su apoyo económico.

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En una de las sucursales del Banco del Bienestar, ubicada sobre la calle Acuña, en el centro de Saltillo, varios adultos mayores llegaron desde las 5:30 horas para ser de los primeros en cobrar, aunque algunos realizaron el retiro a través de los cajeros automáticos.