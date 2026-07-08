Calendario Pensión Bienestar Julio 2026: Fechas de Pago por Apellido en Coahuila

Conoce el calendario para el pago de la pensión del bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto en Coahuila.

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¡Atención Coahuila! Consulta el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para julio-agosto. Beneficiarios ya pueden recibir su apoyo económico. ¿Tu apellido está en la lista de esta semana?

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