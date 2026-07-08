Detienen a Extesorero de Múzquiz por Presunto Desvío de Recursos

Autoridades detuvieron al extesorero municipal de Múquiz por presunto desvío de recursos.

Detienen a Extesorero de Múzquiz por Presunto Desvío de RecursosFoto: N+

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Nuevo escándalo en Múzquiz: Víctor 'N', extesorero, detenido por desvío de recursos.

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