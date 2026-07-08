Detienen a Extesorero de Múzquiz por Presunto Desvío de Recursos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México informó sobre la detención de Víctor "N" por presunto desvío de recursos, cuando se desempeñaba como tesorero municipal de Múzquiz durante la administración de la exalcaldesa, Tania "N".

La detención se llevó a cabo este 6 de mayo a las 13:00 horas en el municipio de Múzquiz por parte de la Policía Ministerial e Investigación en cumplimiento a una orden de aprehensión.

El detenido fue trasladado a un centro penitenciario en el municipio de Saltillo.

Fue el pasado fin de semana cuando, Tania "N" fue detenida en Nuevo León por su probable participación en los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Detienen en Nuevo León a excaldesa de Múzquiz

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de Tania "N" de 43 años, quien fuera alcaldesa del municipio de Múzquiz, en el estado de Coahuila del 2022 al 2024.

Fue este sábado 4 de julio a las 19:00 horas cuando se dio cumplimiento a la orden de aprehensión por su probable participación de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

La exalcaldesa es investigada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila en seguimiento a una denuncia interpuesta por los delitos previstos y sancionados en el código penal vigente

Tania "N" fue detenida en San Pedro Garza García en Nuevo León y fue trasladada a un Centro de Reinserción Social en el estado de Coahuila.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila será la encargada de conducir el proceso penal correspondiente.