Sujeto Asesinó a su Pareja Sentimental en San Martín Texmelucan, Puebla

Este martes 7 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de 50 años de prisión contra Jorge “N” por el delito de feminicidio ocurrido en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado agredió físicamente a su pareja sentimental hasta quitarle la vida en su domicilio ubicado en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo.

Jorge “N” asesinó a su pareja sentimental en San Martín Texmelucan, Puebla

De acuerdo con la investigación, el 11 de junio de 2023, en Santa María Moyotzingo, junta auxiliar del municipio de San Martín Texmelucan, el sentenciado agredió físicamente a su pareja sentimental al interior de un domicilio.

Al día siguiente, una de las hijas de la víctima acudió al inmueble y localizó a su madre sin vida, por lo que se dio aviso a las autoridades. Derivado de las diligencias practicadas, se estableció que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.

Con los actos de investigación y elementos de prueba presentados, la autoridad judicial acreditó la responsabilidad de Jorge "N" en la comisión del delito de feminicidio.

Sentencian a Jorge “N” por feminicidio de su pareja sentimental en San Martín Texmelucan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Jorge “N”, penalmente responsable del delito de feminicidio.

En audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, celebrada el pasado 29 de junio, además de la pena privativa de la libertad, se impuso al sentenciado una multa de 750 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como amonestación pública.

También fue condenado al pago de la reparación del daño material, moral e indemnización de orden económico, quedando a salvo la cuantía para la etapa de ejecución.

Con información de N+

GMAZ