Sujeto Asesinó a su Pareja Sentimental en San Martín Texmelucan, Puebla

Jorge "N" agredió físicamente a la mujer hasta quitarle la vida en su domicilio ubicado en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo.

Sentenciado Jorge N Feminicidio Pareja Santa María Moyotzingo San Martín Texmelucan PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Feminicidio en San Martín Texmelucan: Jorge 'N' sentenciado a 50 años. La Fiscalía de Puebla logra justicia. Infórmate sobre la sentencia y sus implicaciones.

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