Samuel Moutoussamy en la Mira del América: ¿Quién Es el Jugador del Congo que Suena en Liga MX?

Luego del gran papel de la República Democrática del Congo, que empató con Portugal en fase de grupos y le vendió cara la derrota a Inglaterra en 16avos de final, los nombres de sus jugadores más sobresalientes han empezado a aparecer en las agendas de grandes clubes de diferentes ligas. Uno de ellos es el de Samuel Moutoussamy.

Y es que el mediocampista Samuel Moutoussamy llamó la atención desde la fase de grupos, cuando el Congo empató 1-1 con Portugal. luego cayó 2-1 ante Colombia y posteriormente goleó 3-1 a Uzbekistán en el Mundial 2026.

Moutoussamy fue uno de los baluartes del equipo afrucano, que avanzó a 16avos de final en tercer lugar. Ahí le plantó cara a Inglaterra, con la que iba empatado 1-1 hasta el minuto 86. A poco del final, el delantero Harry Kane marcó el 2-1 y salvó a los ingleses de los tiempos extras ante un equipo aguerrido que se ganó el corazón y la simpatía de medio mundo.

Ahora ha surgido la versión de que el nombre de Samuel Moutoussamy está en el radar del club América. Según TheSportsShare, un medio griego, la carta del futbolista africano no tiene un precio muy alto: apenas un poco más de 1 millón de dólares. Sin embargo, eso mismo lo hace más accesible para varios equipos interesados en ficharlo.

¿Quién es Samuel Moutoussamy, el futbolista que suena para llegar al América?

Pero quién es Samuel Moutoussamy. Aquí te lo contamos: Se trata de un futbolista de 29 años que juega como mediocampista ofensivo con el número 8 en la selección de la República Democrática del Congo, con la que debutó en octubre del 2019.

Nacido en París, Francia, el 12 de agosto de 1996, Moutoussamy se forjó en las fuerzas básicas del club Olympique de Lyon. Pero fue hasta el 2017 que debutó como profesional con el equipo filial del Nantes FC en la Segunda División francesa. Y en el 2017 subió al primer equipo para jugar en la Ligue 1 durante varias temporadas.

Más adelante se marchó a Países Bajos para jugar con el Fortuna Sittard en calidad de préstamo. De ahí saltó al Sivasspor de Turquía, pero sólo estuvo un año antes de irse al Atromitos de Atenas, en Grecia.

Aunque nació en Francia, Samuel Moutoussamy optó por jugar con el equipo de la República Democrática del Congo en honor a su madre, que es originaria de ese país. Y la jugada le resultó inmejorable porque logró sobresalir en el Mundial 2026 y ahora su nombre suena para reforzar al América en la Liga MX.

Con información de N+