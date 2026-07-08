Samuel Moutoussamy en la Mira del América: ¿Quién Es el Jugador del Congo que Suena en Liga MX?

Uno de los baluartes de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026, el mediocampista Samuel Moutoussamy suena para llegar al club América

Samuel Moutoussamy nació en Francia pero representó al Congo en el Mundial 2026.Samuel Moutoussamy nació en Francia pero representó al Congo en el Mundial 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El América tiene en la mira a Samuel Moutoussamy, figura del Congo en el Mundial 2026. Conoce al jugador que podría reforzar la Liga MX y su increíble recorrido.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+