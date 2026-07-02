DT de RD Congo Se Entera de la Muerte de su Padre en Plena Conferencia tras Perder vs Inglaterra

El director técnico de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, fue informado de una triste noticia durante una rueda de prensa luego de perder con Inglaterra hoy en el Mundial 2026.

La participación de la República Democrática del Congo en el Mundial terminó el miércoles 1 de julio de 2026 tras una reñida derrota por 2-1 ante Inglaterra.

Esta fue la noticia que le dieron al DT de RD Congo en plena conferencia

Al finalizar la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador Sébastien Desabre fue informado repentinamente del fallecimiento de su papá.

Así fue el momento:

¿No hay más preguntas?

“Les informamos que el seleccionador ha perdido a su padre. Nuestras más sinceras condolencias”.

El vocero de la selección de futbol de República Democrática del Congo sorprendió a todos al concluir de esta forma la conferencia.

Rostro de Desabre se ensombreció

El rostro de Desabre, que hasta entonces había permanecido inmutable, se ensombreció repentinamente, revelando lo profundo del golpe que acababa de recibir al punto de llevarlo a la conmoción.

De acuerdo con la prensa congoleña, se enteró de la noticia en ese preciso momento.

¿Por qué anunciaron en conferencia la muerte de su padre?

Hasta el momento se desconoce el motivo de por qué Sébastien Desabre recibió la información del deceso de su papá en ese momento.

El seleccionador francés agradeció solemnemente a su interlocutor antes de dirigirle una mirada severa al ponerse de pie.

La nación de Congo estuvo a punto de lograr una victoria contra Inglaterra durante gran parte del partido, equipo que se alzó con el triunfo en los últimos quince minutos gracias a un doblete de Harry Kane.

"Tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo": Desabre

Sébastien Desabre, técnico de la selección congoleña, destacó que Inglaterra tuvo que recurrir a Harry Kane, el "mejor delantero del mundo" para remontar en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra se clasificó para los octavos de final tras imponerse de remontada a República Democrática del Congo por 2-1, con dos goles de Harry Kane.

Desabre admitió que sus jugadores, obviamente, están "decepcionados".

"Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial. Hemos anotado cinco y nos han metido cinco, hemos disputado una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones (Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra) que están mucho más arriba en la clasificación mundial", destacó.

HVI