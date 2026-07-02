DT de RD Congo Se Entera de la Muerte de su Padre en Plena Conferencia tras Perder vs Inglaterra

El seleccionador francés agradeció solemnemente a su interlocutor por revelarle la terrible noticia ante las cámaras, luego le lanzó una mirada severa mientras se ponía de pie

DT de Congo, Sebastian Desabre, Se Entera de Muerte de su Padre en Conferencia tras Perder con InglaterraEl entrenador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre. Foto: Reuters

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El rostro de Desabre, que hasta entonces había permanecido inmutable, se ensombreció repentinamente, revelando lo profundo del golpe que acababa de recibir al punto de llevarlo a la conmoción

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