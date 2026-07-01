Se Confirma México vs Inglaterra en Octavos de Final del Mundial 2026, Último Partido en CDMX

El próximo rival de México en los Octavos del Mundial 2026 salió del Inglaterra vs Congo, partido de los 16avos de Final

México vs Inglaterra, Confirmado en Octavos de Final del Mundial 2026Confirmado el México vs Inglaterra en Octavos de Final. Foto: Reuters
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