Se Confirma México vs Inglaterra en Octavos de Final del Mundial 2026, Último Partido en CDMX

La Selección Mexicana conoció hoy a su próximo rival en el Mundial 2026 y así se confirmó el partido México vs Inglaterra en los Octavos de Final, el cual será el último juego que se disputará en el estadio de CDMX y en el país.

El combinado azteca venció 2-0 a su similar de Ecuador este martes, sellando su clasificación a los Octavos y al ansiado quinto partido en una Copa del Mundo, y en una nota previa hicimos el repaso sobre quiénes metieron los goles y a qué anotadores alcanzaron.

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¿Cómo quedó el Inglaterra vs Congo hoy?

La selección inglesa logró superar 2-1 a la congoleña en el partido que se jugó este miércoles 1 de julio 2026 en el Estadio de Atlanta en Estados Unidos, correspondiente a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

Sin embargo, los ingleses sufrieron por gran parte del encuentro, ya que comenzaron perdiendo luego de un golazo de Brian Cipenga, quien abrió el marcador al minuto 7, y no sería hasta la segunda mitad que Inglaterra lograría remontarle a la República Democrática del Congo.

Al minuto 74, Harry Kane consiguió empatar el marcador y en el 86, el Huracán logró un doblete para darle el pase a su selección y así confirmar el partido México vs Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026.

¿Cuándo juegan México vs Inglaterra en el Mundial 2026?

El partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra se jugará el próximo domingo 5 de julio 2026 a las 6 de la tarde, tiempo del centro del país, en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

Este será el último partido del Mundial que se jugará en CDMX y en México, luego de cinco juegos que se disputaron en la capital y un total de 13 encuentros en el país azteca.

El ganador de este partido avanzará a los Cuartos de Final, instancia en la que se medirá al que se lleve el triunfo en el partido entre Brasil vs Noruega. El juego de los Cuartos se disputará el 11 de julio a las 3 de la tarde en el Estadio de Miami.

PPP