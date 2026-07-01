¿Quiénes Metieron los Goles de México Vs Ecuador y a Qué Anotadores Alcanzaron?

Las anotaciones se registraron en el mítico coloso de Santa Úrsula con nueve minutos de diferencia entre uno y otro

Méxicombos goles cayeron en el primer tiempo, en una de las participaciones más memorables de la Selección Mexicana. Foto: Reuters.
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¿Quiénes Metieron los Goles de México vs Ecuador? Cronología y Marcas Alcanzadas en Partido de Hoy