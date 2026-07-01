¿Quiénes Metieron los Goles de México Vs Ecuador y a Qué Anotadores Alcanzaron?

La ofensiva de México contra Ecuador en dieciseisavos de final del Mundial 2026 volvió a marcar nuevas cifras en la tabla histórica de los goleadores mexicanos en el torneo más importante de la FIFA.

La noche de este martes 30 de junio fueron dos delanteros letales quienes alcanzaron a otros seleccionados emblemáticos del futbol nacional en las ediciones de las Copas del Mundo.

Las anotaciones se registraron en el mítico coloso de Santa Úrsula con nueve minutos de diferencia entre uno y otro. Ambos goles cayeron en el primer tiempo, en una de las participaciones más memorables de la Selección Mexicana.

Primero fue Julián Quiñones, el nacionalizado mexicano con más tantos en Mundiales hasta la fecha. El delantero que juega en la liga árabe marcó al 22', luego de un pase filtrado de Roberto Alvarado.

El nacido en Colombia arrancó centímetros atrás de la línea de la media cancha, corrió e interceptó el esférico metros antes del área grande de la selección ecuatoriana, recortó y disparó cruzado a media altura parar abrir el marcador.

Fue su tercera anotación en el Mundial 2026, luego de sus goles ante Sudáfrica en el partido inaugural, así como la diana contra Chequia en el cierre del Grupo A la semana pasada. Los tres goles fueron en el Estadio Sede Ciudad de México, casa de su exequipo, el América.

¿A qué goleadores igualaron?

Raúl Jiménez igualó a Cuauhtémoc Blanco y a Rafael Márquez en la historia de los mundiales. El originario de Tepito anotó en Francia 1998, en Corea Japón 2002 y en Sudáfrica 2010. Mientras que el histórico capitán del Tricolor marcó en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

A los 31 minutos, México registró el 2-0 de la pierna de Raúl Jiménez, luego de pelear el balón, hacer un autopase de sombrero y trabar contra un defensor en la media luna. La pelota quedó a Quiñones, quien recortó y podía disparar, pero sirvió al nacido en Tepeji del Río, Hidalgo, para que la firmara cerca del ángulo derecho, imposible para el guardameta ecuatoriano Hernán Galindez.

El delantero del Wolverhampton de la Premier de Inglaterra alcanzó a otros atacantes históricos como Jared Borgetti, Luis García y Ricardo Peláez. En esa lista con dos tantos en Mundiales para México también están Manuel Rosas, Javier Valdivia, Fernando Quirarte, Alberto García Aspe y Omar Bravo.

Jiménez anotó su primer gol en el torneo de este año en el juego inaugural contra los "Bafana Bafana". Fue un remate de cabeza. Y esta noche, la afición en el Estadio Sede Ciudad de México nuevamente lo ovacionó.

Javier Hernández y Luis Hernández son los máximos goleadores de la Selección Mexicana en Mundiales con cuatro tantos cada uno. "El Matador" anotó sus cuatro goles en Francia 1998, mientras que "El Chicharito" hizo dos en Sudáfrica 2010, y uno en Brasil 2014, así como en Rusia 2018.

Con el 2-0 ante Ecuador, México se enfila hacia Octavos, donde enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. El partido será en la misma cancha al sur de la CDMX el próximo domingo.

ASJ