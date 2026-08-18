Tras Desplomarse De Nuevo, Jamal Musiala Revela Razón de sus Desmayos
Musiala y el Bayern Múnich comenzarán la temporada 2026/27 el próximo sábado 22 de agosto, cuando jueguen la Supercopa de Alemania ante el Borussia Dortmund
Musiala y el Bayern Múnich comenzarán la temporada 2026/27 el próximo sábado 22 de agosto, cuando jueguen la Supercopa de Alemania ante el Borussia Dortmund
El pasado 15 de agosto, Jamal Musiala sufrió un desmayo durante el partido amistoso entre el Bayern Múnich y el RB Leipzig. El jugador de 23 años de edad se desmayó en pleno partido, apenas trece minutos después de haber ingresado como suplente.
Sus compañeros, Joshua Kimmich e Ismael Saibari, le sujetaron la cabeza a Musiala, mientras los paramédicos y el equipo médico del Bayern Múnich corrieron inmediatamente al terreno de juego. Luego de varios minutos, los médicos calmaron la preocupación de todos al hacer una señal de que Musiala se encontraba bien y posteriormente el atacante alemán pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie. En un principio, los reportes de la prensa alemana apuntaban a las altas tempraturas como la causa del desmayo
Un par de horas después de ese partido, el director deportivo Max Eberl dijo que "lo más importante es que está bien. En cuanto a todo lo demás, no hay nada más que decir". Por su parte, el Bayern Múnich no ofreció una actualización oficial sobre el estado de salud de Musiala. Sin embargo, este martes 18 de agosto, Jamal Musiala volvió a desplomarse en pleno partido, ahora contra el Heidenheim.
Tras este último incidente, Musiala publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que explicó las causas detrás de estos episodios. "Me han diagnosticado crisis de ausencia temporales, breves pero fácilmente tratables, debidas a una disfunción neurológica. Estas pueden haber provocado los incidentes recientes, como el ocurrido contra el Leipzig o ahora en Heidenheim", escribió el futbolista.
En ese sentido, Musiala explicó que estos episodios, "actualmente forman parte de mi vida cotidiana" y aseguró que está recibiendo el mejor tratamiento médico. Además, el joven jugador detalló que no existe un riesgo adicional a su salud y que seguirá jugando al futbol.
"Tras consultar estrechamente y mantener una comunicación constante con los expertos, decidí asumir este reto y, con la autorización de los neurólogos, seguir centrándome en lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y dedicarme a mi pasión por el fútbol. He asumido la responsabilidad de ello. En general, me siento muy bien y voy por buen camino".