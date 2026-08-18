Deportes

Tras Desplomarse De Nuevo, Jamal Musiala Revela Razón de sus Desmayos

Musiala y el Bayern Múnich comenzarán la temporada 2026/27 el próximo sábado 22 de agosto, cuando jueguen la Supercopa de Alemania ante el Borussia Dortmund

Jamal Musiala durante un partido con el Bayern MúnichFoto: Getty Images
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