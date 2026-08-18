Tras Desplomarse De Nuevo, Jamal Musiala Revela Razón de sus Desmayos

El pasado 15 de agosto, Jamal Musiala sufrió un desmayo durante el partido amistoso entre el Bayern Múnich y el RB Leipzig. El jugador de 23 años de edad se desmayó en pleno partido, apenas trece minutos después de haber ingresado como suplente.

Sus compañeros, Joshua Kimmich e Ismael Saibari, le sujetaron la cabeza a Musiala, mientras los paramédicos y el equipo médico del Bayern Múnich corrieron inmediatamente al terreno de juego. Luego de varios minutos, los médicos calmaron la preocupación de todos al hacer una señal de que Musiala se encontraba bien y posteriormente el atacante alemán pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie. En un principio, los reportes de la prensa alemana apuntaban a las altas tempraturas como la causa del desmayo