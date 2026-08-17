José Feliciano, el Empresario Boricua Nuevo Dueño de los Padres de San Diego

Este lunes 17 de agosto, la Major League Baseball (MLB), anunció que los propietarios de los Clubes de las Grandes Ligas aprobaron de manera unánime la venta de la franquicia de los Padres de San Diego, a un grupo de inversionistas liderado por el empresario puertorriqueño José E. Feliciano, y su esposa y socia comercial, Kwanza Jones.

La liga de beisbol estadounidense anunció la aprobación tras una votación que se llevó a cabo este lunes. Feliciano y Jones alcanzaron un acuerdo en el mes de mayo para comprar a los Padres, que pertenecían a la familia del fallecido propietario Peter Seidler, con una valoración récord en la MLB de 3 mil 900 millones de dólares. El acuerdo, informó la agencia de noticias The Associated Press, aún "está supeditado al cierre oficial de la transacción en las próximas semanas".

José E. Feliciano, es un empresario puertorriqueño cuya fortuna asciende a 3.9 billones de dólares de acuerdo con Forbes. En 2006 cofundó Clearlake Capital junto a Behdad Eghbali. Esta empresa gestiona activos por valor de más de 90 mil millones de dólares y es conocida por adquirir empresas de software, productos industriales y de consumo. En 2022, Clearlake se asoció con el inversor multimillonario Todd Boehly para comprar el equipo de futbol inglés Chelsea FC.

Él y su esposa, Kwanza Jones, son socios comerciales de larga data y cofundadores de la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, una oficina familiar privada establecida en el 2014. A través de la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, su plataforma de inversión y filantropía familiar, ambos invierten en oportunidades que expanden el acceso, crean movilidad económica y fortalecen las comunidades, según dio a conocer la MLB en su comunicado oficial.