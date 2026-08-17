Deportes

José Feliciano, el Empresario Boricua Nuevo Dueño de los Padres de San Diego

El empresario puertorriqueño y su esposa, Kwanza Jones, alcanzaron un acuerdo en mayo para comprar a los Padres de San Diego con una valoración récord en la MLB

José Feliciano, empresario puertorriqueñoFoto: Getty Images
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¿Es el Cantante? Quién es José Feliciano, el Nuevo Dueño de los Padres de San Diego Junto a Kwanza Jones