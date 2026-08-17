Hayden Panettiere Reveló que su Equipo le Daba 'Pastillas de la Felicidad' Desde los 16 Años

La muerte de Hayden Panettiere, confirmada la noche del domingo por su representante, ha provocado que uno de los testimonios más crudos que la actriz dio sobre su adicción vuelva a los titulares.

Se trata del momento en que, siendo apenas una adolescente, alguien de su propio equipo comenzó a darle unas "pastillas de la felicidad" antes de enfrentar cámaras y alfombras rojas.

La actriz, recordada por su papel como Claire Bennet en Heroes y como Juliette Barnes en Nashville, relató en distintas entrevistas, entre ellas una con Red Table Talk y otra con People, que a los 15 o 16 años una persona de su equipo de trabajo le entregaba una pastilla antes de las premieres para que "tuviera más energía" durante las entrevistas de promoción.

Según su propio relato, en ese momento no lo cuestionó porque confiaba plenamente en esa persona. "No se me cruzó por la mente que me pusieran en una posición de riesgo", dijo la actriz.

Con el paso de los años, Panettiere llegó a la conclusión de que la sustancia era similar a un Adderall y admitió que debió haberle parecido una alerta inmediata. "Debí pensar 'eso es sospechoso', pero no lo hice porque confiaba en la persona", reconoció.

La actriz explicó que la pastilla le daba un impulso de energía y la hacía sentir feliz y con ganas de hacer las entrevistas, aunque nunca sintió estar "drogada" o fuera de control. El episodio, según contó, marcó la puerta de entrada a los problemas de adicción que la acompañarían durante gran parte de su vida adulta.

Panettiere conectó directamente ese primer contacto con las sustancias, a tan corta edad, con la adicción a opioides y alcohol que enfrentó ya como adulta.

En 2022 habló públicamente por primera vez de ese proceso, que describió como un ciclo de autodestrucción del que le costó años salir. En 2020 ingresó a un centro de rehabilitación durante ocho meses, luego de que un médico le advirtiera sobre un posible trasplante de hígado si no dejaba el alcohol.

Este testimonio, grabado originalmente hace algunos años, volvió a circular justo cuando se confirmó la muerte de la actriz este fin de semana, a los 36 años, en un complejo de departamentos en Greenville, Carolina del Sur. Las autoridades no han revelado una causa oficial de fallecimiento y la investigación continúa abierta.

Hayden Panettiere recalls being given "happy pills" at 16 in resurfaced video.



🎥: Facebook/Red Table Talk pic.twitter.com/AE8uxXW9ir — TMZ (@TMZ) August 17, 2026

Panettiere había sido consistentemente abierta sobre su salud mental y sus adicciones en los últimos años, incluso en su libro de memorias This Is Me: A Reckoning, publicado en mayo de este 2026, donde abordó episodios como la depresión posparto y las dificultades de haber crecido bajo el ojo público desde niña.