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Hayden Panettiere Reveló que su Equipo le Daba 'Pastillas de la Felicidad' Desde los 16 Años

La actriz dijo en diversas entrevistas que su equipo de trabajo le daba estas pastillas para 'elevar su energía' durante las alfombras rojas

hayden-panettiere-revelo-que-su-equipo-le-daba-pastillas-de-la-felicidad-desde-los-16-anosHayden Panettiere en 2004. Foto: Getty Images

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La muerte de Hayden Panettiere revive su crudo testimonio sobre las 'pastillas de la felicidad' que le daban desde adolescente. Una historia de confianza rota y adicción.

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