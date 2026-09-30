Muere a los 100 Años Peppino Mazzullo, la Voz Original de ‘Topo Gigio’

Giuseppe "Peppino" Mazzullo, actor de doblaje que hizo historia al dar vida a ‘Topo Gigio’ murió este miércoles 30 de septiembre 2026, a los 100 años de edad, informaron medios italianos.

De acuerdo con los primeros reportes, su deceso ocurrió durante la madrugada de este día. Mejor conocido como Peppino Mazzullo, el artista prestó su voz durante más de 40 años a la marioneta de ratoncito que hizo felices a millones de familias, principalmente a los niños.

Peppino cumplió los 100 años el 6 de junio de este año y con su interpretación afectuosa, logró que el personaje creado por Maria Perego, fuera entrañable. La carrera del actor comenzó desde muy temprano en la Academia de Arte Cinematográfico de Roma y posteriormente en la Academia de Arte Dramátco de Milán.

Su trabajo en el teatro sirvió para sentar las bases de la maravilla que haría el italiano en el doblaje con Topo Gigio. A principios de los 2000’s, regresó a Messina, Italia, su tierra natal, donde fundó el Piccolissimo Teatro di Messina, donde estuvo a cargo de la Escuela de Teatro Cómico y Dramático.

La marioneta animada fue la primera en aparecer en el programa de televisión Carosello (1961), lo hizo en un comercial de galletas. El personaje apareció varias veces más en televisión, dibujos animados y hasta podcast.

Topo Gigio también se volvió especial para México. Su llegada en 1969, marcó una etapa importante para los programas televisivos de la época. Los actores Gabriel Garzón o Irma Dorantes, le dieron un doblaje tierno y cercano.

El ratón hizo mancuerna con el conductor Raúl Astor en el programa Optimísticamente y después en El Show de Topo Gigio.

La marioneta alcanzó el éxito total en los 80’s, cuando compartió cuadro con figuras importantes del entretenimiento como el actor Julio Alemán. Para los mexicanos Topo Gigio es referente de creatividad y ternura, ya que acompañó a millones de infancias, especialmente a la hora de dormir.

Entre las frases más entrañables de Topo Gigio se encuentran "¡A la camita, a la camita!" "¡Lo dije yo primero!" y "¡Ah, qué sueño!". No se puede olvidar la petición que le hacía a Raúl Astor para tener sueños lindos: "un besito de buenas noches".

El programa de Topo Gigio se basaba en el respeto, ternura, creación de hábitos y obediencia familiar.

EPP