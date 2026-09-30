Entretenimiento

Muere a los 100 Años Peppino Mazzullo, la Voz Original de ‘Topo Gigio’

Alcanzó el estrellato tras dar vida durante 40 años a la famosa marioneta que acompañó a miles de niños

Peppino Mazzullo fue una figura muy importante para el doblaje internacionalFoto: Redes
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