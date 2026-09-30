¿Quién Era Jorge Kahwagi, el Polémico Político, Empresario y Boxeador?

Luego de que se informó sobre la muerte de Jorge Kahwagi Macari, en N+ te decimos quién era el polémico empresario, político y boxeador mexicano.

Jorge Kahwagi tenía 58 años al momento en que se informó sobre su muerte, luego de que en redes sociales, políticos y famosos lamentaran su fallecimiento.

Jorge Kahwagi nació el 28 de mayo de 1968 en el entonces Distrito Federal. En el ámbito profesional, el boxeador, cuyo nombre completo era Jorge Antonio Kahwagi Macari, obtuvo una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana.

¿Quién era Jorge Kahwagi?

De acuerdo con su perfil en el Sistema de Información Legislativa (SIL), Kahwagi presidió la empresa Cosmocolor desde 2008, además, ocupó la presidencia del Consejo de Médica Londres y fue director corporativo y accionista del Grupo Empresarial Periodístico (Diario La Crónica).

Kahwagi ocupó la vicepresidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), la presidencia de la CANACO en la entonces delegación Álvaro Obregón, una consejería en la CANACINTRA y la presidencia de la sección 117 de Verificentros de dicha cámara.

En la función pública, Kahwagi se desempeñó como diputado federal en dos periodos legislativos. De 2003 a 2004 en la LIX Legislatura, representó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como coordinador bancario, vicecoordinador de relaciones con otras fuerzas políticas y secretario de la Comisión de Economía.

Mientras que de 2009 a 2012, formó parte de la LXI Legislatura donde fue electo por representación proporcional (Cuarta Circunscripción, Distrito Federal) bajo el partido Nueva Alianza (PANAL).

Al hablar de su presencia partidista, Jorge Kahwagi fue presidente de la Junta Ejecutiva Nacional del PANAL en 2007 y secretario general de dicho instituto político entre 2006 y 2007. Previamente militó activamente en el PVEM de 2001 a 2006.

Además de su faceta como político y empresario, tuvo participación en el boxeo profesional. En el año 2003 obtuvo el título de campeón de peso crucero en Latinoamérica y en la República Mexicana. Además, participó en el reality show Big Brother VIP en 2004. Y en 2006, publicó la obra titulada “La Tragedia de la Envidia”.

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Luego de que se informó sobre la muerte de Jorge Kahwagi, han surgido preguntas sobre qué le pasó al boxeador, político y empresario, ya que tenía 58 años de edad.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte de Jorge Kahwagi, aunque en los últimos años sus apariciones públicas habían generado polémica debido a una apariencia deteriorada.