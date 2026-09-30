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¿Quién Era Jorge Kahwagi, el Polémico Político, Empresario y Boxeador?

La muerte de Jorge Kahwagi se dio a conocer este miércoles 30 de septiembre mediante posteos compartidos por empresarios, famosos y políticos, quienes lamentaron el fallecimiento del famoso

Jorge KahwagiJorge Kahwagi. presidente de Nueva Alianza, a su salida de la firma de acuerdo político para efectuar una alianza con miras a las elecciones para la gubernatura del Estado de México entre el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

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Jorge Kahwagi, el polémico político y boxeador, falleció a los 58 años. Su trayectoria abarca desde el Congreso hasta el ring.

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