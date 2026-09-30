¿En Dónde Se Esperan Temperaturas de 0 Grados por Primer Frente Frío de Temporada 2026-2027?
El sistema frontal forma parte de los fenómenos que modificarán las condiciones meteorológicas durante los primeros días de octubre
El sistema frontal forma parte de los fenómenos que modificarán las condiciones meteorológicas durante los primeros días de octubre
El primer frente frío de la temporada comienza a acercarse a México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Señaló que el frente frío número 1 se aproximará al norte de México y, durante el periodo del jueves 1 al sábado 3 de octubre, se prevé su desplazamiento sobre esa región. Su interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá condiciones de lluvia y viento en diferentes entidades.
Además de las precipitaciones y fuertes rachas de viento que acompañarán a los distintos sistemas meteorológicos, el pronóstico de Conagua contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante las madrugadas en varias zonas del país.
De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la madrugada del jueves 1 de octubre se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas serranas de:
Chihuahua.
Durango.
Estado de México.
Tlaxcala.
Oaxaca.
Puebla.
Para la madrugada del viernes 2 de octubre, el SMN mantiene el mismo rango de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla.
FBPT