Pronóstico del tiempo

¿En Dónde Se Esperan Temperaturas de 0 Grados por Primer Frente Frío de Temporada 2026-2027?

El sistema frontal forma parte de los fenómenos que modificarán las condiciones meteorológicas durante los primeros días de octubre

Bajas temperaturas en el Valle de TolucaUn grupo de personas se cubre ante las bajas temperaturas en Toluca, Estado de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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