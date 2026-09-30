¿En Dónde Se Esperan Temperaturas de 0 Grados por Primer Frente Frío de Temporada 2026-2027?

El primer frente frío de la temporada comienza a acercarse a México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Señaló que el frente frío número 1 se aproximará al norte de México y, durante el periodo del jueves 1 al sábado 3 de octubre, se prevé su desplazamiento sobre esa región. Su interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá condiciones de lluvia y viento en diferentes entidades.

Además de las precipitaciones y fuertes rachas de viento que acompañarán a los distintos sistemas meteorológicos, el pronóstico de Conagua contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante las madrugadas en varias zonas del país.

¿Dónde habrá temperaturas de 0 grados por el frente frío?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la madrugada del jueves 1 de octubre se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas serranas de:

Chihuahua.

Durango.

Estado de México.

Tlaxcala.

Oaxaca.

Puebla.

Para la madrugada del viernes 2 de octubre, el SMN mantiene el mismo rango de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla.

FBPT