Sociedad

Comando, el Perro Chihuahua que se Volvió el Miembro Más Pequeño de la Guardia Nacional

El canino es una sensación en redes sociales; ya tiene una figura animada y hasta sus propios memes

Comando, un chihuahua adoptado por la Guardia Nacional que se ha convertido en una de las caras públicas más reconocibles de la corporación. Foto: ReutersComando, un chihuahua adoptado por la Guardia Nacional que se ha convertido en una de las caras públicas más reconocibles de la corporación. Foto: Reuters

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