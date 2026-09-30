Comando, el Perro Chihuahua que se Volvió el Miembro Más Pequeño de la Guardia Nacional

Tiene 13 meses de edad, pesa siete kilos y mide solo 21 centímetros de altura, pero ya usa un chaleco táctico a medida, gafas protectoras miniatura, casco y hasta una pequeña cámara sobre su cabeza: se trata de Comando, un perro chihuahua que se convirtió en el integrante más pequeño de la Guardia Nacional (GN).

Los miembros de la corporación lo entrenan no solo para tratar de acercar a los agentes a la ciudadanía, sino también para que se especialice en labores de búsqueda y rescate.

Comando fue adoptado hace aproximadamente seis meses en el estado de Chihuahua.

Ahí vivía con una pareja de adultos mayores que ya no podía cuidarlo debido a limitaciones físicas.

Tras ser rescatado por los agentes, su historia dio un giro de 180 grados al ser integrado "formalmente" a las filas institucionales.

La teniente Débora Hernández sostiene a Comando, un chihuahua adoptado por la Guardia Nacional. Foto: Reuters

Durante un entrenamiento en instalaciones militares de la Ciudad de México (CDMX), el perro subió escaleras y salto obstáculos, mientras otro compañero de cuatro patas, Roko, más grande y capacitado, parecía vigilar cómo lo hacía.

Comando es muy diferente de los canes de gran porte que habitualmente integran las fuerzas de seguridad para tareas de salvamento o detección de narcóticos y explosivos.

Por eso, de acuerdo con Débora Hernández, teniente de la Guardia Nacional, es un canino que viene a romper dos paradigmas:

Primero, que se sepa que no solo los perros grandes pueden estar dentro de la Guardia Nacional; y segundo, que existe un "ejército, unas fuerzas armadas, con mayor contacto con la ciudadanía, que vean que debajo del uniforme somos seres humanos".

Comando ya aprendió órdenes básicas de obediencia, cuenta con aditamentos diseñados exclusivamente para su tamaño y recientemente participó en el desfile conmemorativo de la Independencia de México en la capital.

Sueñe acompañar a las tropas en eventos cívicos, ferias escolares y actividades de proximidad social, diseñadas para fomentar la denuncia delictiva y reconstruir el tejido social, señaló Hernández.

En total, la GN cuenta con una fuerza canina de unos 350 ejemplares, dominada principalmente por razas de trabajo como el pastor belga malinois, el pastor alemán, el pastor holandés, el labrador y el xoloitzcuintle, una emblemática raza mexicana.

El éxito de Comando ha sido tal, que ya tiene su propia figura animada y hasta memes en redes sociales.

Los chihuahuas son conocidos por ser perros de compañía alertas y enérgicos, pero su tamaño y fisionomía no son aptos para labores de contención, rastreo o patrullaje de alto impacto, por lo cual si presencia en la GN rompe los estándares.

Con información de Reuters.

SPB