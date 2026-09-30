Accidentes

Choca Tren Contra Pipa de Gas en Altamira, Tamaulipas; Hay Un Lesionado

Bomberos y Personal de Protección Civil se movilizaron de inmediato ante el riesgo que representaba

Choca Tren Contra Pipa de Gas en Altamira, TamaulipasChoca Tren Contra Pipa de Gas en Altamira, Tamaulipas. Foto: N+

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Emergencia en Altamira: tren impacta contra pipa de gas en la colonia Miramar. Bomberos y Protección Civil trabajan para contener la fuga.

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