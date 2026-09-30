Choca Tren Contra Pipa de Gas en Altamira, Tamaulipas; Hay Un Lesionado

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró en la entrada a la colonia Miramar, en Altamira, luego de que un tren chocara contra una pipa de gas.

Tras el impacto, el operador de la unidad gasera y el maquinista salieron corriendo para ponerse a salvo, mientras la locomotora quedó encendida en el lugar.

De acuerdo al director de Protección Civil de Altamira, Romel Martínez Flores, la unidad que cargaba gas intentó ganarle paso al tren, por consecuencia el conductor de la pipa resultó con lesiones menores, no fue necesario su traslado a un nosocomio.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Altamira, cuerpos de rescate voluntarios, Guardia Nacional, Guardia Estatal y Elementos de Tránsito Vial.

Más de 70 personas fueron desalojadas de sus viviendas ante el riesgo de una intoxicación o una explosión.