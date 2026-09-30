Accidentes

Pirotecnia de Fiesta Patronal Sale Proyectada Sobre Mujer en Córdoba, Veracruz

La blusa de la víctima comenzó a incendiarse; sin embargo, los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que no pasó a mayores

Pirotecnia de Fiesta Patronal Termina Sobre Mujer en Córdoba, VeracruzPirotecnia en fiesta patronal de San Miguel en Córdoba desata movilización. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un torito de pirotecnia se desvió y alcanzó a una mujer. La Cruz Roja confirma que no hubo lesiones graves.

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