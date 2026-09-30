Pirotecnia de Fiesta Patronal Sale Proyectada Sobre Mujer en Córdoba, Veracruz

En la iglesia de San Miguel de Córdoba se llevaron a cabo las fiestas patronales, y los asistentes vivieron momentos de tensión cuando un artefacto de pirotecnia se desvió hacia la zona donde se encontraba el público.

Los hechos ocurrieron en la avenida 6 y calle 17, cerca de la iglesia de San Miguel, mientras se realizaba la quema de un torito con pirotecnia.

De acuerdo con los primeros reportes, dos artefactos salieron proyectados hacia los asistentes. Uno de ellos alcanzó a una mujer y quedó en contacto con su blusa durante algunos segundos, provocando que la prenda comenzara a quemarse.

La situación generó alarma entre los presentes pero de acuerdo al reporte de la Cruz Roja, no pasó a mayores, solo la blusa con unas quemaduras que no pudieron en peligro su vida.