Homicidios

Vinculan a Proceso a Cuatro Imputados por Homicidio Calificado en Mexicali, BC

La indagatoria relaciona a Estrella Guadalupe ‘N’, Juan Carlos ‘N’, Víctor Hugo ‘N’ y Yahir Alexander ‘N’ con dos muertes ocurridas en agosto

Cuatro Vinculados a Proceso por Doble Homicidio en Mexicali, BCCuatro Vinculados a Proceso por Doble Homicidio en Mexicali, BC | Foto: FGE

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