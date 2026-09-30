Vinculan a Proceso a Cuatro Imputados por Homicidio Calificado en Mexicali, BC

Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito de homicidio calificado por ventaja, dentro de una investigación relacionada con la desaparición y posterior localización sin vida de dos jóvenes en Mexicali.

La Fiscalía General del Estado identificó a los imputados como Estrella Guadalupe ‘N’, alias ‘La Estrella’; Juan Carlos ‘N’; Víctor Hugo ‘N’; y Yahir Alexander ‘N’, quienes enfrentarán un proceso penal por su probable participación en los hechos.

De acuerdo con los actos de investigación, una de las víctimas habría sido privada de la libertad durante la madrugada del 11 de agosto, en un domicilio de la colonia Ángeles de Puebla, y posteriormente trasladada a un inmueble ubicado en la colonia Valle de Puebla, donde presuntamente fue golpeada y amarrada.

La Fiscalía informó que, mediante entrevistas, también obtuvo información que relaciona a una segunda víctima con hechos de privación de la libertad y agresión.

Cuatro días después, el 15 de agosto, fueron localizados dos cuerpos sin vida en un camino vecinal del Ejido Guanajuato, Parcela 19. Los estudios de comparativa genética permitieron establecer que correspondían a los dos jóvenes reportados como no localizados.

Como resultado de la investigación, que incluyó trabajo de campo, análisis de información, entrevistas y búsquedas, el 23 de septiembre fueron cumplimentadas cuatro órdenes de aprehensión emitidas por un Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali.

La Fiscalía señaló que, conforme a los datos de prueba recabados, los imputados presuntamente estarían relacionados con un grupo delictivo.

En el caso de Yahir Alexander ‘N’, la autoridad informó que ya se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social de Mexicali por un proceso distinto relacionado con un delito contra la salud, por lo que el nuevo mandamiento judicial fue cumplimentado en su contra.

Durante la audiencia, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso, impuso prisión preventiva como medida cautelar y concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

APG