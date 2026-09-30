Sociedad

Despiden a Joselyn, Joven que Murió en Inundaciones en Xalapa, Veracruz

La mujer falleció al interior de una tienda en San Bruno, durante los anegamientos que dejaron las fuertes lluvias

Entre lágrimas Despiden a Joselyn, joven que murió atrapada en tienda durante inundación en XalapaEntre lágrimas Despiden a Joselyn, joven que murió atrapada en tienda durante inundación en Xalapa. Foto: N+

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Joven estudiante que murió atrapada en una tienda durante las inundaciones en Xalapa. La familia aún espera apoyo de las autoridades.

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