Despiden a Joselyn, Joven que Murió en Inundaciones en Xalapa, Veracruz

Familiares, amigos y vecinos se reunieron durante el velorio de Joselyn, la joven de 20 años que murió atrapada en una tienda de artículos chinos durante la inundación registrada en la ciudad de Xalapa

La joven fue velada en la que fue su vivienda, en la localidad de Naranjillos, del municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan.

En medio del dolor por la pérdida, la familia ha decidido no emitir declaraciones públicas y despedirse en privado de la joven que estudiaba el quinto semestre de Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa.

La familia lamentó que hasta hoy ninguna autoridad de Xalapa, de San Andrés Tlalnelhuayocan o representante de la empresa para la que trabajaba Joselyn se haya acercado a ellos para brindarles apoyo.

La madre comentó que incluso su hija, al igual que muchos trabajadores, firmaba un contrato laboral cada 3 meses y que tampoco contaba con prestaciones de ley.