Tamaulipas Busca Regular Celulares en Escuelas sin Generar Brecha Digital

La regulación del uso de celulares en las escuelas de Tamaulipas busca limitar su utilización durante las clases, pero especialistas advierten que la medida podría abrir una brecha digital entre estudiantes.

Ante la posibilidad de retirar estos dispositivos de las aulas, surge la inquietud sobre qué alternativas tendrán las niñas, niños y jóvenes para continuar utilizando herramientas tecnológicas con fines educativos.

El secretario de Educación de Tamaulipas aseguró que madres y padres de familia respaldan la medida, al considerar que actualmente los estudiantes pasan varias horas al día frente a las pantallas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Regulación de Celulares en Escuelas de Tamaulipas Busca Frenar el Ciberacoso

Sin embargo, el acceso a internet y a dispositivos tecnológicos no es igual para todas las familias.

De acuerdo con la ENDUTI 2025 del INEGI, el 75.2 por ciento de la población de seis años o más en zonas rurales utiliza internet, frente al 88.9 por ciento en zonas urbanas. Además, solo el 44.7 por ciento de los hogares del país cuenta con una computadora.

Cuestionado sobre si la regulación de celulares podría generar una brecha digital, el secretario de Educación reconoció que existe esa posibilidad, pero afirmó que se trabaja para ampliar la conectividad en las escuelas.

El funcionario señaló que el objetivo es contar con conectividad y promover un uso didáctico y regulado de la tecnología.

La Secretaría de Educación reporta estos porcentajes de conectividad escolar, mientras que el reto será garantizar que la regulación de los celulares no deje a estudiantes sin acceso a herramientas digitales y que las escuelas cuenten con dispositivos y conexión suficientes para apoyar el aprendizaje.

Por otra parte, el Polyforum de Ciudad Victoria, lugar en donde se llevó a cabo el foro denominado la vida frente a las pantallas, el impacto de las redes sociales en la infancia, adolescencia y juventud Mexicana.

Si bien a nivel nacional ya se tomó la determinación que en escuelas de educación básica queda prohibido el uso de celulares, a partir del 3 de noviembre, en dicho foro, maestros, padres de familia, directivos y funcionarios de la secretaría de educación, se reunieron para analizar el tema, y principalmente en lo relacionado con las sanciones que se le van a aplicar a los alumnos que no respeten dicha prohibición.

Cabe recordar que a nivel nacional hubo un acuerdo en el cual se establece que ha sido muy alta la distracción que generan los celulares en los alumnos, razón por la cual se acordó prohibirlos en los planteles educativos.