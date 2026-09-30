Educación

Tamaulipas Busca Regular Celulares en Escuelas sin Generar Brecha Digital

El reto será garantizar que la regulación no deje a estudiantes sin acceso a herramientas digitales y que las escuelas cuenten con dispositivos y buena conexión

Tamaulipas Busca Regular Celulares en Escuelas sin Generar Brecha DigitalRegular Celulares en Escuelas sin Generar Brecha Digital. Foto: N+

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Limitación de celulares en escuelas de Tamaulipas: padres apoyan, pero ¿y la brecha digital? Conectividad y acceso a tecnología son esenciales para no dejar a estudiantes atrás.

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