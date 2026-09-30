SEP Confirma Megapuente de 4 Días en Octubre 2026: ¿Cuándo Es y Para Quiénes Aplica?

Buenas noticias para alumnos y papás, octubre llega con el primer megapuente del ciclo escolar 2026-2027. Según el Calendario de la Secretaría de Educación Pública abarcará 4 días y aplicará para estudiantes de escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP.

Dado que se extenderá hasta noviembre, en N+ te confirmamos las fechas exactas en las que habrá descanso obligatorio, por si estás pensando en organizar una escapada con la familia o tomar un merecido descanso.

Dado que septiembre está en su recta final, en una nota previa ya te compartimos si este miércoles 30 es día festivo y qué se celebra.

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¿Cuándo es el megapuente de 4 días en octubre de 2026?

El puente iniciará el viernes 30 de octubre de 2026, día en el que tendrá lugar la segunda junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), y se extenderá hasta el 2 lunes 2 de noviembre, fecha en la que México celebra el Día de Muertos.

Dado que el fin de semana queda entre ambas suspensiones de clases, el megapuente tendrá una duración de 4 días consecutivos: viernes 30, sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre.

Será hasta el lunes 3 de noviembre cuando los estudiantes se reincorporen a las aulas, una semana antes de la evaluación trimestral.

Los asuetos coinciden con las festividades de Halloween y Día de Muertos, por lo que las familias tendrán oportunidad de participar en las distintas actividades que se organizan con motivo de esta celebración.

¿Qué estudiantes tendrán megapuente de 4 días por Día de Muertos?

El megapuente no aplicará para todos los alumnos de México, únicamente para los estudiantes de Educación Básica, es decir de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Mientras que los alumnos de Educación Media Superior y Superior deberán consultar en sus respectivos calendarios escolares sí aplica la suspensión de clases el 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos.

De aplicar tendrían un puente de tres días consecutivos, que iniciaría el fin de semana del 31 de octubre y culminaría el lunes 2 de noviembre.

Toma en cuenta que esta fecha no está considerada por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo como día de descanso obligatorio, por lo que no aplica para trabajadores del sector público ni privado.