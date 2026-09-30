Educación

SEP Confirma Megapuente de 4 Días en Octubre 2026: ¿Cuándo Es y Para Quiénes Aplica?

El calendario de 185 días de la SEP contempla al menos dos megapuentes para este ciclo escolar 2026-2027.

Megapuente de 4 días en octubre 2026. Para quiénes aplica.Papás y alumnos disfrutarán de un descanso de 4 días, según el Calendario SEP. Te decimos cuándo inicia. Foto: Cuartoscuro.

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