Primer Frente Frío de la Temporada Ingresa a México Este Miércoles

El frente frío número 1 de la temporada 2026-2027 ingresará a México este miércoles a través de Chihuahua e impactará al menos en ocho estados en los primeros tres días, según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se espera que el primer sistema frontal se mueva hacia el este durante la jornada de mañana e interactúe con un canal de baja presión sobre el noreste del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes en Coahuila (norte, centro y sur), Nuevo León (centro, norte y sur), Tamaulipas (norte y oeste), e intervalos de chubascos en Chihuahua.

Además, se prevén vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como descenso de temperatura en dichas entidades.

Foto: SMN.

Igual se pronostica viento del sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Tamaulipas.

Para el jueves 1 de octubre, se pronostica que el frente frío número 1 se estacione sobre Coahuila. Ese día interactuará con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica. En consecuencia, ocasionará lluvias puntuales intensas en Durango (sur y centro), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (centro, norte y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (norte y este).

"Además de vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como descenso de temperatura en dichas entidades", añadió el SMN.

Mientras que el viernes 2, el sistema frontal se extendará de Tamaulipas hasta el sur de Chihuahua.

"Continuará interactuando con inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión sobre el litoral de Tamaulipas y Veracruz", indicó la autoridad.

De ahí que podría causar lluvias muy fuertes a intensas en Zacatecas (centro, norte y sur), Durango (suroeste), Coahuila (sureste y noreste), Nuevo León (norte, este y centro) y Tamaulipas (noroeste y oeste), vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

En esas zonas se esperan vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, así como descenso de temperatura en el norte y noreste del país.

La temporada de frentes fríos 2026-2027 inicia a finales del mes en curso y concluirá en mayo del año próximo, según el SMN. En todo ese periodo se estima que ingresen 56 sistemas frontales al país, un 50% más que el promedio de lo registrado en 30 años, de 1990 a 2020.

Para octubre se esperan 7 frentes fríos; mientras que en noviembre se prevén 8 más; en diciembre, 9; en enero, 8; en febrero, 7; en marzo, 6; en abril, 6, y en mayo solo se pronostican 2.

La fase cálida de El Niño influirá en los frentes de esta temporada, debido a su fortalecimiento gradual, que seguirá hasta diciembre. En el último mes del año es cuando hay más sistemas frontales, de acuerdo con el SMN.

Eso aumentará la probabilidad de que masas de aire se desplacen al norte y centro de México, favoreciendo condiciones más húmedas. Por ello, se esperan al menos 32 frentes fríos entre noviembre y febrero. Además, se prevé aumento en los eventos de Norte que podrían causar vientos fuertes, oleajes y lluvias en la costa del Golfo de México.

En tanto, masas de aire de Canadá y Estados Unidos pueden desarrollar tormentas invernales en el noroeste y norte del territorio nacional durante el próximo invierno.

Las autoridades recomendaron revisar sistemas de calefacción, abrigarse bien, consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, así como evitar cambios bruscos de temperatura ante la llegada del frío. También pidieron no usar braseros, hornos o estufas para calentar habitaciones ni dormir cerca de calentadores, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

ASJ