Pronóstico del tiempo

Primer Frente Frío de la Temporada Ingresa a México Este Miércoles

El SMN ha pronosticado que, de noviembre de 2026, a febrero de 2027, podrían llegar alrededor de 32 sistemas frontales al país

Frente FríoPara octubre se esperan 7 frentes fríos, mientras que en noviembre se prevén 8 más. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Primer Frente Frío de la Temporada Ingresa a México Este Miércoles | N+