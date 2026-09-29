Cierres de Carreteras en Sonora Causadas por Lluvias del Huracán Polo

Las lluvias provocadas por el Huracán Polo ya ocasionaron cierres temporales en algunos tramos carreteros de Sonora, de acuerdo con reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Hasta el momento, se han informado las siguientes afectaciones:

Carretera Tesopaco-Yécora: cierre temporal a la altura del arroyo El Sapuchio, debido a las condiciones generadas por las lluvias.

Carretera Estatal 121, Suaqui Grande-Tecoripa: cierre temporal del tramo por las recientes precipitaciones.

La CEPC recomendó a la población extremar precauciones, evitar circular por zonas afectadas y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Los cierres podrían aumentar durante las próximas horas debido a que el sistema tropical continúa desplazándose sobre Sonora, con lluvias que pueden provocar crecidas de arroyos, deslaves y afectaciones en caminos.