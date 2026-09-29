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Cierres de Carreteras en Sonora Causadas por Lluvias del Huracán Polo

Revisa las rutas afectadas por precipitaciones y arroyos crecidos durante el paso del fenómeno meteorológico por Sonora

Cierres carreteros en Sonora por lluvias del Huracán Polo.Cierres carreteros en Sonora por lluvias del Huracán Polo. Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil

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Cierres en Sonora por el Huracán Polo: Tesopaco-Yécora y Estatal 121 afectados. Autoridades piden precaución.

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