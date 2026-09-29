Efectos del Huracán Polo en Sonora Van a Disminuir Para el Miércoles

Los efectos del huracán Polo se sentirían en Sonora solo durante este martes, ya que tras tocar tierra por la mañana al sur del estado, comenzó a degradarse y recorrer el estado, aseguró Gilberto Lagarda Vásquez.

El jefe de meteorología de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, precisó que Polo tocó tierra alrededor de la zona de Las Guásimas, cerca de las 9:00 de la mañana, dejando sus principales impactos en los municipios de Guaymas, Empalme, el Valle del Yaqui y Cajeme.

"Se espera que este sistema esté afectando a Sonora todo el transcurso del día, inclusive se espera que las lluvias ya se presenten en la parte norte y oriente del estado, donde ya se está generando una gran cantidad de nublados para esa zona. En el transcurso del día de hoy es cuando va a circular Polo en Sonora, muy posiblemente en el siguiente aviso ya lo ubiquen como tormenta, porque se degrada rápido”.

Sin embargo, Gilberto Lagarda explicó que las lluvias acumuladas al sur de Sonora superarían los 150 milímetros. También señaló que los efectos del huracán bajarían considerablemente el día miércoles ya que abandonará el estado y posiblemente se vaya a Nuevo México o Texas en Estados Unidos.

Ya el pronóstico para el jueves es de cielos despejados y comienza un incremento de las temperaturas normales, cercanas a los 40 grados.