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Efectos del Huracán Polo en Sonora Van a Disminuir Para el Miércoles

El evento meteorológico tocó tierra sonorense alrededor de las 9:00 de la mañana y dejó sus principales impactos en los municipios de Guaymas, Empalme y Cajeme

Efectos del Huracán Polo en Sonora Van a Disminuir Para el MiércolesEfectos del Huracán Polo en Sonora Van a Disminuir Para el Miércoles. Foto: N+

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