Carne de Cocodrilo: Pescadores Explican Cómo Diferenciarla de un Filete de Pescado

Tras la clausura de una pescadería ubicada en el atracadero Tancol, en Tampico, donde aparentemente fue localizada carne de cocodrilo, surgieron dudas entre la población sobre cómo identificar este tipo de producto.

De acuerdo con Eliseo Leija, pescador de la zona, la carne de cocodrilo puede distinguirse a simple vista por su tonalidad rojiza, además de ser más gruesa y grasosa que la de un filete de pescado.

El pescador también señaló que entre los comentarios de consumidores se menciona que este producto tendría un sabor similar al pollo y que puede prepararse en diferentes formas.

El tema también ha generado preocupación entre los propios pescadores, quienes señalaron que la presencia de cocodrilos en la zona representa un riesgo durante sus actividades.

Explicaron que estos ejemplares no solo generan temor por posibles ataques, sino que también ocasionan daños en sus equipos de pesca, al romper las redes y obligarlos a repararlas o adquirir nuevas.

Leija indicó que, ante la poca cantidad de producto que logran obtener, los daños en las redes representan una pérdida para quienes dependen de la pesca como fuente de trabajo.

Anteriormente un establecimiento comercial de Tampico fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), luego de que durante una inspección fueran localizados varios kilogramos de carne de cocodrilo.

La revisión se llevó a cabo el 18 de septiembre cuando el personal de la dependencia encontró aproximadamente 4.5 kilogramos de carne de cocodrilo almacenados en congeladores, junto a productos pesqueros.

La autoridad procedió al aseguramiento del producto y a la clausura del establecimiento debido a que el aprovechamiento y comercialización de especies protegidas requieren contar con autorizaciones correspondientes