Medio Ambiente

Carne de Cocodrilo: Pescadores Explican Cómo Diferenciarla de un Filete de Pescado

Entre los comentarios de consumidores se menciona que este producto tendría un sabor similar al pollo y que puede prepararse en diferentes formas

Carne de Cocodrilo: Pescadores Explican Cómo Diferenciarla de un Filete de PescadoCarne de Cocodrilo. Foto: N+

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La carne de cocodrilo, con su tono rojizo y textura grasosa, causa revuelo en Tampico. Pescadores advierten sobre los riesgos de los cocodrilos en la pesca.

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