¿Cuál Es el Nivel del Cutzamala Hoy? Esta Es la Cantidad de Agua en las Presas

El nivel de almacenamiento del Sistema Cutzamala continúa en aumento debido a la temporada de lluvias 2026.

Al corte del 28 de septiembre de 2026, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las tres presas que integran el sistema acumularon 683.197 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a 87.31% de su capacidad total.

La cifra representa un incremento respecto al inicio de septiembre, cuando el almacenamiento conjunto era de 636.815 millones de metros cúbicos, correspondiente a 81.38% de llenado. En 28 días, el sistema aumentó su almacenamiento en 46.382 millones de metros cúbicos.

¿Cuánta agua tienen las presas del Cutzamala?

El reporte de Conagua muestra que Valle de Bravo es la presa con mayor porcentaje de almacenamiento. Al 28 de septiembre registra 352.803 millones de metros cúbicos, que representan 89.46% de su capacidad, de 394.390 millones de metros cúbicos.

En El Bosque, el almacenamiento llegó a 174.600 millones de metros cúbicos, equivalente a 86.26% de su capacidad total.

Mientras que Villa Victoria reportó 155.794 millones de metros cúbicos, es decir, 83.88% de lo que puede almacenar.

FBPT