Medio Ambiente

¿Cuál Es el Nivel del Cutzamala Hoy? Esta Es la Cantidad de Agua en las Presas

La Conagua compartió el reporte sobre las condiciones que mantienen las reservas para el Valle de México

Presa Valle de Bravo en EdomexPresa Valle de Bravo en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro

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