Capturan Cocodrilo en Junta Auxiliar de Tehuacán, Puebla; Buscan a Otros Dos

Un cocodrilo pequeño fue capturado por personal del área de Bienestar Animal y Ecología del Gobierno Municipal de Tehuacán en un canal de agua ubicado en dicha demarcación.

El aseguramiento se realizó derivado de una denuncia realizada por pobladores de la junta auxiliar de San Pablo Tepetzingo donde reportaban haber visto tres reptiles, por lo que las autoridades aún buscan dos más.

De acuerdo con los habitantes, desde el pasado sábado 26 de septiembre de 2026 se realizan recorridos a un costado de la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán, antes de llegar a la curva del Panteón para hallar a los ejemplares.

#Entérate 🐊🚨 Autoridades de #Tehuacán buscan a dos cocodrilos pequeños que permanecen sin localizar, luego de que vecinos reportaran la presencia de tres ejemplares en un canal de agua de la junta auxiliar.



👉 Conoce todos los detalles: https://t.co/maTeB6TfNe



Vía: SICOM… pic.twitter.com/oluRASlP11 — Puebla Noticias en Sicom (@SicomNoticias_) September 28, 2026

Durante este lunes 28 de septiembre, los trabajadores encargados no lograron ubicar a los cocodrilos restantes, por lo que las labores de búsqueda continuarán en la zona para tratar de localizarlos y evitar algún riesgo para los vecinos.

Asimismo, las autoridades indicaron que la búsqueda de los reptiles se realizará principalmente durante las mañanas, debido a que es el horario en el que dichos animales suelen salir para tomar el sol.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Profepa Estudia Zona de Laguna de San Baltazar en Puebla para Capturar al Cocodrilo

Por último, se realizó un exhorto a los habitantes de San Pablo Tepetzingo que, de detectar la presencia de los ejemplares, se reporte de inmediato a las autoridades para que se proceda conforme a los protocolos correspondientes.

Con información de N+

GMAZ