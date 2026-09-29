Medio Ambiente

Capturan Cocodrilo en Junta Auxiliar de Tehuacán, Puebla; Buscan a Otros Dos

Autoridades municipales acudieron hasta un canal de agua en San Pablo Tepetzingo para asegurar al ejemplar, mientras localizan al otro par de reptiles

Cocodrilo Capturado Canal Agua San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla Dos Más BuscadosLas autoridades atraparon al reptil en un canal de agua de San Pablo Tepetzingo. Foto: SICOM Noticias

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Autoridades de Tehuacán capturan cocodrilo tras denuncia en San Pablo Tepetzingo. La búsqueda de los otros dos sigue. Conoce cómo puedes ayudar.

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