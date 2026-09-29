Un hombre fue localizado sin vida en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Rayón, en la colonia González de Piedras Negras, luego de que vecinos del sector reportaran a las autoridades la presencia de fuertes olores que provenían del inmueble.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al domicilio para atender el reporte y, al ingresar, confirmaron el hallazgo de una persona sin vida. De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes en el lugar, donde se llevaron a cabo las labores de inspección y recolección de posibles indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos. El área permaneció acordonada mientras se desarrollaban los trabajos de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley y establecer la causa del fallecimiento.