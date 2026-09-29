Seguridad

Muere Hombre Dentro de Casa en Colonia González en Piedras Negras, Coahuila

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la SEMEFO para la necropsia de ley

Muere Hombre Dentro de Casa en Colonia González en Piedras Negras, CoahuilaElementos de Seguridad Pública localizaron al hombre sin vida dentro de una casa ubicada en la colonia González. Foto: N+

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