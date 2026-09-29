Habitantes Reportan Posible Cuerpo en un Cauce de Difícil Acceso en Talpa de Allende, Jalisco

Protección Civil de Jalisco mantiene la búsqueda de una persona no localizada en Talpa de Allende, luego de que habitantes reportaran haber visto lo que aparentemente sería un cuerpo en un punto de un cauce de difícil acceso. El reporte no ha podido ser confirmado, hasta el momento, la persona no ha sido localizada.

Tras recibir el aviso durante la mañana, se desplegaron equipos para verificar el punto señalado. Sin embargo, las lluvias registradas durante el mediodía y parte de la tarde en distintos puntos de la Costa Sur y la Sierra Occidental obligaron a suspender temporalmente las labores por seguridad.

Los trabajos se reanudaron posteriormente y continuaron hasta alrededor de las 19:00 horas, cuando la llegada de la noche y las condiciones del terreno hicieron necesario detener nuevamente la búsqueda.

Protección Civil informó que, debido al aumento de los escurrimientos, no se descarta que, en caso de que el reporte correspondiera a la persona buscada, la corriente pudiera haberla desplazado a otro punto del cauce. Por ello, permanece oficialmente como no localizada y las labores continuarán hasta determinar su paradero.

Los equipos permanecen desplegados en la comunidad y retomarán las labores cuando existan condiciones seguras para hacerlo. Además, continúan los trabajos de saneamiento y recuperación de vialidades con maquinaria municipal y de la SADER