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Habitantes Reportan Posible Cuerpo en un Cauce de Difícil Acceso en Talpa de Allende, Jalisco

Protección Civil de Jalisco mantiene la búsqueda de la persona arrastrada por la corriente

Búsqueda de persona desaparecida en JaliscoHabitantes reportaron haber visto un cuerpo. Foto: PC

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Protección Civil de Jalisco busca a persona reportada en cauce de Talpa de Allende. Las lluvias complican el rescate

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