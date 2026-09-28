Localizan Cuerpo de Padre de Familia tras Accidente en Talpa de Allende

Ya fue localizado el cuerpo del padre de familia que permanecía desaparecido tras el accidente registrado durante el fin de semana en Talpa de Allende, Jalisco.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, una corriente de agua provocada por las lluvias arrastró una vivienda, lo que provocó la muerte de cuatro integrantes de una familia.

El mandatario informó que el cuerpo del hombre fue avistado durante las labores de búsqueda; sin embargo, las condiciones meteorológicas complicaron las maniobras para recuperarlo.

Entre las víctimas se encuentran los padres de familia y dos menores de edad. En tanto, otro niño logró sobrevivir al hecho y permanece bajo atención de las autoridades.

Cabe mencionar que, durante las primeras horas de búsqueda, elementos de Bomberos de Jalisco localizaron los cuerpos de los dos menores, de 3 y 12 años, aproximadamente a 700 metros del sitio donde vivían. Horas más tarde, hallaron a la madre de familia.