Accidentes

Localizan Cuerpo de Padre de Familia tras Accidente en Talpa de Allende

El hecho dejó también a dos menores sin vida y a uno más totalmente huérfano, ya que al momento del percance estaba fuera de su hogar

rescate cuerpos en Talpa de AllendeLos rescates de las víctimas comenzaron desde el fin de semana. Foto: PCB

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Accidente en Talpa de Allende: hallan al padre de familia tras ser arrastrado por la corriente. Dos menores fallecieron y un niño sobrevivió.

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