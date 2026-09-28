Transporte Público Guadalajara: Rutas que Pararán y Modificarán su Recorrido por Marcha

Algunas rutas de transporte público de Guadalajara tendrán modificaciones en su operación debido a una marcha que se realizará en la ciudad. Aquí te decimos cuáles para que salgas con anticipación de casa.

De acuerdo con la Secretaría de Transporte de Jalisco, las afectaciones comenzarán a partir de las 10:00 de la mañana de este lunes 28 de septiembre. Las rutas que pararán su servicio son: C74, C79, C104, C108, C109, C110 en sus dos vías, C121A, C121B, C123-V1, C123-V2, C124, C140, R01 SITEUR, T18, T18A Terranova y T22 V02 y V03 López Mateos.

Por otra parte, las rutas que modificarán su recorrido son T18, T18A Terranova, C74 y C124. Esto significa que las personas que utilizan habitualmente estas líneas podrían encontrar cambios en los puntos por los que circulan, así como posibles retrasos durante el periodo en que se mantenga el operativo.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Si tienes previsto trasladarte por Guadalajara durante la mañana de este lunes, toma en cuenta estas afectaciones antes de salir. También puedes considerar rutas alternas o salir con anticipación para reducir el impacto de posibles cierres viales y modificaciones en el transporte público.