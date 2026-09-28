Sociedad

Transporte Público Guadalajara: Rutas que Pararán y Modificarán su Recorrido por Marcha

Algunas de las modificaciones contemplan la detención total de algunos recorridos; se recomienda salir con anticipación de casa

camiones transporte público GuadalajaraAlgunos camiones pararán su recorrido debido a la marcha en Guadalajara. Foto: N+

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Este lunes habrá cambios en varias rutas del transporte público por una marcha en Guadalajara.

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