Morena Presenta a sus Coordinadores para 7 Entidades del País

Morena presentó a los coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León y Nayarit, dentro de una jornada que contempla siete entidades. Todos se perfilan como candidatos a la gubernatura de su estado en 2027.

Para San Luis Potosí, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, presidida por Citlalli Hernández, definió por consenso a Elí César Eduardo Cervantes Rojas entre los aspirantes. Hernández dijo que la entidad es la única en la que el partido no irá en coalición. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, le tomó protesta y Cervantes Rojas respondió: "Sí, protesto".

Cervantes Rojas dijo: "Haremos historia en el morenismo potosino porque nuestra diversidad tiene un objetivo común". Adelantó que definirá coordinadores distritales y municipales, y que el partido buscará llevar al triunfo a quienes designe como candidatos.

Nació el 22 de octubre de 1983 en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Es maestro de educación básica, militante de Morena desde 2012, excandidato a diputado federal y exsenador de la República. Hasta su nombramiento dirigía el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, cargo al que renunció, según Montiel, para participar en el proceso.

Para Tlaxcala, Hernández tomó protesta a Ana Lilia Rivera, quien dijo: "Tlaxcaltecas, en México mandamos las y los mexicanos". El Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, respaldó su nombramiento a través de su coordinador electoral nacional, Arturo Escobar.

Rivera es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Como diputada local en la 59 Legislatura del Congreso de Tlaxcala, impulsó la ley de fomento y protección al maíz nativo, y fue senadora de la República de 2018 a 2024, periodo en el que presidió la Comisión de Estudios Legislativos y representó a México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En Morena fue secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal en Tlaxcala y secretaria nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos.

Para Nuevo León, la Comisión Nacional de Elecciones dio a conocer a Clara Luz Flores Carrales como ganadora, luego de una encuesta telefónica y otra casa por casa entre los aspirantes. Montiel le tomó protesta.

Flores Carrales dijo: "Nuevo León necesita unidad, pero también necesita transformación (…) eso es la coordinación".

Es abogada por la Universidad Regiomontana, con maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza. Fue diputada local, presidenta municipal de General Escobedo en tres periodos y diputada federal por el tercer distrito de Nuevo León. A nivel federal se desempeñó como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2022 a 2023 y, hasta su nombramiento, como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Construcción de la Paz de la Secretaría de Gobernación, cargo al que renunció, según Montiel, para participar en el proceso.

Para Nayarit, Hernández explicó que Héctor Santana ganó la encuesta general entre los aspirantes, pero la Comisión Nacional de Elecciones aplicó una estrategia para que mujeres encabecen las coordinaciones en los estados donde Morena es más competitivo, por lo que nombró a Jasmine María Bugarín Rodríguez, la mujer con mejor resultado. Montiel le tomó protesta.

Bugarín Rodríguez dijo: "Asumo esta responsabilidad con el firme compromiso de que lo importante no es el cargo, sino el encargo".

Es senadora de la República, licenciada en Derecho y originaria del municipio de La Yesca, Nayarit, donde inició su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Ha sido diputada local y diputada federal.

En el caso de Sonora, Lorenia Valles fue designada como la coordinadora estatal de Morena. Valles pidió licencia al Senado en junio pasado, y esta es la segunda ocasión que contenderá por la gubernatura; la primera vez fue en 2015 como precandidata del entonces PRD. Fue directora del DIF en Sonora de 2021 a 2024, durante la actual administración de Alfonso Durazo.

Montiel informó que en la jornada se darán a conocer siete coordinadores estatales: además de San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León y Nayarit, Baja California Sur y Chihuahua.

En Baja California Sur, Manuel Alejandro Cota Cárdenas fue designado como el coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía nacional rumbo a las elecciones de 2027.

Nombrado por la Comisión Nacional de Elecciones y la dirigencia nacional de Morena, Cota Cárdenas, procedente del PVEM, pidió licencia a la Cámara de Diputados en abril de 2026.

Cruz Pérez Cuéllar fue designado coordinador morenista rumbo al proceso electoral por la gubernatura de Chihuahuhua. El alcalde con licencia de Ciudad Juárez es un abogado con larga trayectoria política de unas tres décadas.

Su carrera política comenzó en el PAN en 1988, donde fue diputado federal de 1994 a 1997. Luego ocupó un escaño en el Congreso de Chihuahua. Estuvo en el blanquiazul durante muchos años y en 2018 fue electo senador como parte de la llamada cuarta transformación.