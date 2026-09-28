Política

Morena Presenta a sus Coordinadores para 7 Entidades del País

Elí César Eduardo Cervantes Rojas, Ana Lilia Rivera, Clara Luz Flores Carrales, así como Lorenia Valles ya rindieron protesta

Morena Presenta Coordinador Para San Luis Potosí

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Morena Presenta a sus Coordinadores para San Luis Potosí y Tlaxcala

Elí César Cervantes Rojas tomó protesta como coordinador estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de San Luis Potosí. Foto: Cuartoscuro

Morena Presenta a sus Coordinadores para San Luis Potosí y Tlaxcala

Ana Lilia Rivera Rivera tomó protesta como coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala. Foto: Cuartoscuro

Morena Presenta a sus Coordinadores para 7 Entidades del País

Clara Luz Flores Carrales es la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León. Foto: Morena

Morena Presenta a sus Coordinadores para 7 Entidades del País

Jasmine María Bugarín Rodríguez será la coordinadora para Nayarit. Foto: Morena

Lorenia Valles

Cuartoscuro

El diputado con licencia Manuel Alejandro Cota Cárdenas. Foto: N+

El diputado con licencia Manuel Alejandro Cota Cárdenas. Foto: N+

Cruz Pérez Cuéllar

Foto: Facebook | Cruz Pérez Cuéllar.

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