Alerta en Tamaulipas por Tormentas Intensas y Vientos Fuertes; Estos son los Municipios

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas emitió un aviso preventivo ante el probable incremento en la actividad de lluvias durante los primeros días de octubre en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la interacción de diversos sistemas generará episodios de tormentas y chubascos que podrían ir acompañados de vientos fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora.

Las precipitaciones previstas tienen el potencial de originar lluvias de fuertes a intensas, por lo que las autoridades advirtieron sobre el riesgo de inundaciones urbanas, así como el incremento y posible crecida de los niveles en ríos y arroyos del estado. Ante este panorama, la dependencia exhortó a la población a tomar precauciones, evitar zonas propensas a encharcamientos y mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales sobre la evolución de las condiciones climáticas.

Previo al desarrollo de las tormentas pronosticadas para los primeros días de octubre, la semana iniciará con condiciones calurosas y bochornosas en municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, Miquihuana, Gómez Farías, El Mante y Tampico, donde se esperan sensaciones térmicas que oscilarán entre los 41 y 45 grados Celsius.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil prevé la presencia de un evento de “Surada”, el cual generará ráfagas de viento de entre 35 y 55 kilómetros por hora en diversas zonas del territorio tamaulipeco.

A pesar del ambiente caluroso, las autoridades señalaron que se mantendrá la probabilidad de tormentas y chubascos aislados en las regiones Norte y Sur, así como en la Región Cañera y en las zonas serranas del centro del estado.

Por otra parte, las lluvias registradas el pasado viernes dejaron una acumulación aproximada de 250 milímetros de precipitación en Ciudad Madero, provocando inundaciones en numerosas colonias del municipio.

Ante los niveles de agua acumulada, autoridades iniciaron trabajos de desalojo mediante el uso de bombas proporcionadas por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, con el propósito de agilizar el retiro del agua.

Como parte de estas acciones, en la colonia Unidad Nacional se realizó la conexión de succión y descarga de una motobomba de 12 pulgadas, equipo que permitirá reforzar las labores de extracción y contribuir a disminuir los niveles de agua acumulada. Asimismo, en la colonia Ampliación Candelario Garza fue instalada una bomba de 18 pulgadas, con la que se busca incrementar la capacidad de desalojo.

Las labores se mantienen de manera simultánea en distintos sectores de Ciudad Madero, con el objetivo de reducir los niveles de agua y atender las consecuencias ocasionadas por las intensas precipitaciones registradas durante el pasado viernes.