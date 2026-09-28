Pronóstico del tiempo

Alerta en Tamaulipas por Tormentas Intensas y Vientos Fuertes; Estos son los Municipios

Ante este panorama, la dependencia exhortó a la población a tomar precauciones, evitar zonas propensas a encharcamientos y mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales

Prevén Lluvias Intensas, Tormentas y Vientos Fuertes en TamaulipasPrevén Lluvias Intensas, Tormentas y Vientos Fuertes en Tamaulipas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Lluvias intensas y calor extremo en Tamaulipas: sensaciones térmicas de hasta 45°C.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+