Alerta Verde en Sonora por Llegada del Huracán ‘Polo’ 2026; Lista de Municipios

Ante la inminente llegada del huracán ‘Polo’ a territorio sonorense, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió alerta verde para algunos municipios del estado de Sonora.

La alerta es considerada como peligro bajo, sin embargo, emitió una serie de recomendaciones para estar preparados por las posibles lluvias y vientos que si pudieran presentar.

El llamado de advertencia es para los municipios de Alamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto.

La dependencia estatal recomendó podar árboles que obstruyan cables de energía y los que pudieran presentar peligro; exhorto a proteger vidrios con cinta adhesiva en forma de cruz y fijar objetos que puedan ser lanzados por el viento.

De la misma manera invitó a los ciudadanos a limpiar azoteas, desagües, canales, coladeras y evitar tirar basura.

El huracán Polo actualmente se encuentra a 140 kilometros al oeste de Baja California Sur con vientos máximos sostenidos de 185 kilometros por hora y rachas de 220 km/h.

La Conagua señaló que este sistema generará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el centro de Baja California Sur y en la costa y sur del estado de Sonora.

Para el centro del estado se esperan lluvias intensas de 75 a 150 mm y precipitaciones en el norte de Chihuahuitas y Sinaloa, así como en Baja California.