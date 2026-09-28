Pronóstico del tiempo

Alerta Verde en Sonora por Llegada del Huracán ‘Polo’ 2026; Lista de Municipios

De acuerdo con los pronósticos se espera que el huracán deje lluvias a partir de la madrugada de este lunes en territorio sonorense

Alerta Verde en Sonora por Llegada del Huracán ‘Polo’; Lista de MunicipiosAlerta Verde en Sonora por Llegada del Huracán ‘Polo’; Lista de Municipios. Foto: Protección Civil Sonora

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