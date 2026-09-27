Pronóstico del tiempo

Cancelan Eventos Públicos en Álamos, Sonora del 28 al 30 de Septiembre por Polo

Actividades previstas durante tres jornadas fueron suspendidas debido al pronóstico meteorológico; autoridades pidieron seguir avisos oficiales

Cancelan Eventos Públicos en Álamos, Sonora del 28 al 30 de Septiembre por PoloCancelan Eventos Públicos en Álamos, Sonora del 28 al 30 de Septiembre por Polo. Protección Civil

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