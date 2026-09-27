Cancelan Eventos Públicos en Álamos, Sonora del 28 al 30 de Septiembre por Polo

El Ayuntamiento de Álamos anunció la cancelación de todos los eventos públicos programados para los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre, debido a las condiciones meteorológicas previstas por la presencia del ciclón tropical “Polo”.

La medida contempla las actividades públicas que se tenían programadas durante esas tres jornadas, como parte de las acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico en la región.

El Ayuntamiento de Álamos canceló los eventos públicos programados del 28 al 30 de septiembre ante las condiciones meteorológicas previstas por “Polo”. Foto: Protección Civil

Las autoridades municipales exhortaron a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación y a los avisos emitidos por Protección Civil.

La cancelación se suma a las medidas preventivas que se han implementado en distintos puntos de Sonora ante la evolución de “Polo”, cuyo desplazamiento es monitoreado por las autoridades para determinar posibles afectaciones.

El llamado a la población es mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las recomendaciones que sean emitidas conforme cambien las condiciones meteorológicas.



