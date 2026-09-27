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Autoridades Evalúan Suspender Clases y Refuerzan Operativo en Sonora por Polo

Representantes estatales, municipales revisaron equipos disponibles, protocolos, mientras analizan medidas para proteger a estudiantes ante el fenómeno

Autoridades Evalúan Suspender Clases y Refuerzan Operativo en Sonora por PoloAutoridades Evalúan Suspender Clases y Refuerzan Operativo en Sonora por Polo. Foto: Protección Civil

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Reunión clave en Guaymas: se revisan protocolos y equipos ante el ciclón Polo. La decisión sobre clases dependerá de su evolución.

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