Autoridades Evalúan Suspender Clases y Refuerzan Operativo en Sonora por Polo

Ante los posibles efectos del ciclón tropical “Polo”, autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión operativa en Guaymas para coordinar acciones preventivas y evaluar la capacidad de respuesta de los municipios que podrían resultar afectados.

Durante el encuentro se revisaron las medidas de prevención, las condiciones del equipo disponible y la capacidad de respuesta de las autoridades municipales ante posibles emergencias.

Uno de los puntos analizados fue la evolución del fenómeno meteorológico para determinar si será necesario suspender actividades escolares en algunas localidades, con prioridad en la seguridad de los estudiantes.

Protección Civil Estatal señaló la importancia de mantener comunicación y coordinación entre las distintas autoridades para fortalecer la atención ante cualquier situación que pudiera presentarse por las condiciones meteorológicas.

La dependencia también hizo un llamado a la población para mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Las decisiones relacionadas con las actividades escolares dependerán de la evolución de “Polo” y de las condiciones que se registren en las zonas con posibilidad de resultar afectadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sistema y la coordinación con los municipios para establecer las medidas preventivas necesarias.



