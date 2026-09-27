Se Forma la Tormenta Tropical Rachel Frente a las Costas de México

La depresión tropical Dieciocho-E se fortaleció la tarde de este domingo hasta convertirse en la tormenta tropical Rachel frente a las costas del sur de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

De acuerdo con el aviso 3 del NHC, emitido a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Rachel se localizó en las coordenadas 12.6 N, 99.1 W, con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a ocho kilómetros por hora.

La trayectoria pronosticada por el NHC muestra que el sistema podría alcanzar categoría de huracán a partir del martes, mientras se desplaza hacia el noroeste frente a las costas mexicanas.

Antes de fortalecerse, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había pronosticado para el sistema lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur y sureste de Guerrero, en el sur, sureste y este de Oaxaca, y en el centro, sur y oeste de Chiapas, además de vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, con oleaje de hasta 5 metros de altura.

El fortalecimiento de Rachel ocurre el mismo domingo en que el huracán Polo, de categoría 3, se ubicó a 420 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, de acuerdo con el mismo aviso de Conagua.

Con información de N+.

CT