Pronóstico del tiempo

Se Forma la Tormenta Tropical Rachel Frente a las Costas de México

El Centro Nacional de Huracanes pronostica que el sistema podría alcanzar categoría de huracán a partir de este martes

Depresión Tropical 18-E se Encamina a Convertirse en Rachel Frente a las Costas de MéxicoMapa de probabilidades de vientos con fuerza de tormenta tropical para los próximos cinco días, con la ubicación de la depresión tropical Dieciocho-E la mañana de este domingo. Foto: NOAA

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