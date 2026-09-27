Seguridad

Un Hombre Golpeó a su Expareja cuando Acudió para Recoger Pertenencias en Puebla

La mujer fue agredida verbal y físicamente, e incluso fue sujetada del cuello y derribada al suelo

Hugo Arturo 'N' portaba una camiseta de la selección de Italia cuando fue detenido.Hugo Arturo 'N' portaba una camiseta de la selección de Italia cuando fue detenido. Foto: FGE Puebla

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La Fiscalía de Puebla detiene a Hugo Arturo 'N' por violencia familiar. La víctima fue agredida al intentar recuperar sus pertenencias.

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