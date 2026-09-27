Un sujeto identificado como Hugo Arturo 'N' fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas, en agravio de su expareja, en la Colonia Huexotitla de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió la orden de aprehensión contra el sujeto, el pasado 26 de septiembre, sobre la calle 43 Poniente, en cumplimiento del mandato judicial emitido por un Juez de Control de la Región Judicial Centro.

De acuerdo con el reporte oficial, el 22 de agosto de 2026 la víctima acudió a un domicilio para recoger sus pertenencias, y presuntamente fue agredida física y verbalmente por el imputado.

Además, la víctima habría sido sujetada del cuello y derribada al suelo, donde recibió diversos golpes, hasta que logró liberarse y pedir ayuda.

Por lo anterior Hugo Arturo 'N' quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Con información de N+

JAPR