Refuerzan con Presencia Militar la ‘Franja Roja’ de la Autopista en Puebla

Ante los reportes de robos y asaltos en la autopista México-Veracruz, autoridades federales mantienen un despliegue de elementos de la Guardia Nacional y Defensa en los tramos Santa Rita Tlahuapan-Acatzingo y Acatzingo-Ciudad Mendoza, en el estado de Puebla.

El General de Brigada de Estado Mayor y Comandante Interino de la Sexta Región Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara, señaló que la presencia de las fuerzas federales ha permitido inhibir delitos como el robo a transporte de carga y de vehículos.

Lo anterior lo dio a conocer en entrevista, al término de la Ceremonia Conmemorativa por el 205 Aniversario de la Consumación de la Independencia de México.

Indicó que los operativos continuarán a lo largo de la denominada ‘Franja Roja’ de Puebla, que comprende municipios como Santa Rita Tlahuapan, San Martín Texmelucan, Coronango, Cuautlancingo, Amozoc, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo y Esperanza.

La estrategia busca reforzar vigilancia en este corredor carretero y reducir asaltos que afectan principalmente al transporte de carga y a los automovilistas.

Con información de N+

JAPR