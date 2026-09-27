Seguridad

Refuerzan con Presencia Militar la ‘Franja Roja’ de la Autopista en Puebla

Autoridades federales mantienen un despliegue Guardia Nacional y Defensa en los tramos con mayor reporte de robo a transporte de carga y de vehículos

El tramo comprende 10 municipios del estado de Puebla.El tramo comprende 10 municipios del estado de Puebla. Foto: N+

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Ante el aumento de robos en la autopista México-Veracruz, autoridades refuerzan vigilancia en municipios de Puebla.

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