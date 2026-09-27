Medio Ambiente

Vecinos Colocan Tablas con Clavos contra Osos Colonia Olinalá en San Pedro, NL

La División Ambiental ya emitió un comunicado ante esta medida que pone en riesgo a personas, mascotas y fauna silvestre

Colocan tablas con clavos contra osos en colonia OlinaláLas tablas fueron colocadas en los accesos de las casas. Foto: Junta de Vecinos

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La medida de tablas con clavos en Olinalá genera polémica. Autoridades piden retirarlas por el peligro que representan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+