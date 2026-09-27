Vecinos Colocan Tablas con Clavos contra Osos Colonia Olinalá en San Pedro, NL

Integrantes de la Junta de Vecinos y residentes de la colonia Olinalá, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, entregaron y colocaron tablas de madera con clavos para impedir el ingreso de osos a sus viviendas después de los casos registrados en días recientes.

La distribución de estos artículos que ponen en riesgo a los ejemplares de oso negro americano, que está catalogado como una especie en peligro de extinción en la México, así como a los mismo residentes, se dio a conocer a través de redes sociales.

Aparentemente, esta medida se tomó después de que un oso ingresará hasta la cocina de una casa en la misma colonia Olinalá, abriera el refrigerador y se comiera unos tamales. Después de consumir los alimentos, el ejemplar se fue por su propia cuenta por la parte posterior de la vivienda.

No se registraron personas heridas y las autoridades que arribaron confirmaron que ya no había situaciones de riesgo pero recomendaron al propietario de la vivienda a cerrar bien los accesos de su vivienda y evitar dejar atrayentes.

Ante la distribución y colocación de las tablas con clavos en las casas de esta colonia de San Pedro Garza García, un municipio que ha registrado constantemente avistamientos de este ejemplar por su cercanía con la montaña, la División Ambiental de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León emitió un comunicado.

Las autoridades exhortaron a la Junta de Vecinos y a los residentes a suspender la entrega y colocación de estos dispositivos, y retirar los que ya se encuentran instalados en las casas debido al riesgo que representan para las personas, mascotas y fauna silvestre.

La División Ambiental aclaró que en ningún momento autorizó, recomendó ni promovió entre los vecinos esta medida para ahuyentar osos. Agregó que personal de Parques y Vida Silvestre realizará una visita técnica a la colonia Olinalá para verificar el retiro de las tablas con clavos y orientar a los residentes sobre medidas preventivas.

Además, convocarán a representantes de la colonia Olinalá, Palmillas y otras con reportes de avistamientos, junto con autoridades municipales, para realizar una mesa de diálogo permanente en la que se de seguimiento a las inquietudes, acciones y compromisos antes los avistamientos del oso negro americano, como el manejo de residuos que son un factor para que los ejemplares bajen.

SHH